Filippo Bisciglia e la dolce dedica alla mamma/ “Con te che sei la mia vita e mi hai regalato la vita”

Filippo Bisciglia a cena con la mamma: la tenera dedica del conduttore

Filippo Bisciglia sta andando in onda con la conduzione di Temptation Island dating show che, anche quest’anno, ha riservato parecchie sorprese. Anche il noto presentatore, però, si sta godendo un po’ di meritato riposo lontano dalle riprese e lo fa portando a cena fuori la mamma.

“Mamma: No la foto No ti prego !!! Ok… Cenetta e seratina romantica con Te che sei la mia vita, con Te che mi hai regalato la vita … Quella vita che non avrebbe avuto alcun senso se non ci fossi stata Tu … Ti Amo …” scrive il conduttore di Temptation sui social. A corredo del messaggio, una foto di mamma e figlio abbracciati dopo una bellissima serata d’estate. I fan di Bisciglia hanno riservato solo belle parole per questo dolce gesto, riempiendolo di complimenti.

Filippo Bisciglia racconta come ha vissuto la lontananza da Pamela Camassa

Il presentatore di Temptation è stato un periodo molto lungo lontano dalla sua compagna Pamela Camassa, impegnata all’Isola dei Famosi. Ai microfoni del settimanale Mio, Bisciglia ha raccontato come abbia vissuto il periodo di distacco dalla sua dolce metà.

“La lontananza l’ho vissuta male, mi è mancata tantissimo… Mi è mancata come spalla, amica, fidanzata, confidente, per me è tutto; è la mia famiglia” ha affermato il presentatore che, dopo settimane lontani, ha potuto riabbracciare la compagna: “Ero un po’ rimbambito, non ho realizzato subito“. La prima volta che l’ha rivista non era come la ricordasse: “Era magra e piccola, mi ha fatto tenerezza…” ammette. Intanto, l’amato Filippo ha confermato che al momento non è previsto alcun matrimonio con Pamela: “E’ come se fossimo già sposati; non ci serve una firma su di un documento per sentirci famiglia“.

