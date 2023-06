Filippo Bisciglia e l’assenza di figli con Pamela Camassa/ “Avremmo dovuto farlo prima, oggi…”

Filippo Bisciglia e l’assenza di un figlio: “Avremmo dovuto farlo prima“

Filippo Bisciglia è tornato al timone di Temptation Island, una nuova edizione che già dalla prima puntata si è rivelata scoppiettante e ricca di colpi di scena. In un’intervista al settimanale Chi, in cui ha anche parlato del suo ruolo di narratore delle storie del docu-reality, il conduttore tv ha parlato anche dei problemi che spesso affliggono le coppie. Uno su tutti, quando uno dei due partner vorrebbe avere un figlio ma l’altro no.

Parlando di paternità e di figli Bisciglia ammette, in riferimento alla fidanzata Pamela Camassa: “Ci sono passato pure io con Pami, negli anni ci siamo detti: ‘Proviamo’, ‘No aspettiamo’, poi ancora ‘Proviamo’, alla fine passa il tempo…“. La coppia non ha figli, e forse è questo uno dei rimpianti del conduttore: “Oggi dico che forse avremmo dovuto farlo prima“. E ha aggiunto: “Io oggi mi sarei immaginato con un ragazzino di dieci anni con cui giocare. Però se ne è parlato tanto, anche troppo, forse, di questo tema“.

Filippo Bisciglia e la partecipazione di Pamela Camassa all’Isola dei Famosi 2023

Oltre a Temptation Island, Filippo Bisciglia ha parlato anche dell’esperienza di Pamela Camassa all’Isola dei Famosi 2023. Il conduttore è stato il suo primo tifoso da casa, e ammette con rammarico che le impegnative sfide di gioco vinte dalla compagna non sono state celebrate a dovere nel corso del reality: “Forse non è stato tanto sottolineato il fatto che abbia vinto tutte le prove fisiche. Per me questa è un po’ un’occasione persa, lei è stata un bell’esempio, un buon modo per dire che le donne se la giocano benissimo su tutti i campi. Per me ha vinto lei, lei è buona, è umile, è proprio carina“.

Il conduttore ha sofferto parecchio la mancanza della sua Pamela, naufraga in Honduras: “Nelle piccole cose di tutti i giorni: vedere il film insieme, mandarci i messaggini, 16 anni insieme sono 16 anni“. E, infine, ammette di non essere mai ceduto ad alcuna tentazione, confermando la solidità e la bellezza del loro amore: “Paradossalmente se lei è a casa, io esco e lei magari esce con i suoi amici, se lei è via, invece, io sto a casa, guardo le serie tv, ho guardato l’Isola versione extended. Fine“.











