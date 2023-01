Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, “Figlio? C’è poco tempo…”/ “Sogno un game-show”

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: dopo 15 anni insieme è tempo di allargare la famiglia

In una breve intervista rilasciata per il settimanale Nuovo Tv, Filippo Bisciglia ha aperto le porte della sua vita privata e professionale, tra desideri di coppia e aspirazioni professionali. Prima di arrivare alla conduzione di Temptation Island, Filippo Bisciglia ha costruito la sua carriera dopo l’esperienza di oltre 10 anni fa del Grande Fratello, nella sua versione classica. La storia con Pamela Camassa dura da 15 anni e per entrambi sembra essere arrivato il momento di allargare la famiglia con un figlio.

“Non ho mai nascosto di volere un figlio, siamo una famiglia anche senza essere sposati. Certo, un figlio sarebbe bello per lasciare comunque qualcosa di noi per il futuro“. L’auspicio di Filippo Bisciglia è dunque chiaro, il desiderio di paternità, all’età di 45 anni, è più forte che mai e la solidità del rapporto con Pamela Camassa sembra un terreno fertile per la nascita di un bambino. Il presentatore non nasconde però una labile paura, considerato proprio lo scorrere del tempo e l’età non più giovanissima: “C’è un problema, siamo cresciuti e di tempo ne è rimasto poco“.

Filippo Bisciglia, il peso dell’età e le ambizioni professionali: “Altro che padre, tra un po’ faccio il nonno…”

Filippo Bisciglia, nella breve intervista per Nuovo Tv, conferma dunque di volere coronare il suo longevo sogno d’amore con Pamela Camassa con un bambino, sottolineando la necessità di compiere il grande passo il prima possibile. “Il rischio è che il figlio non arrivi più, fra un po’ altro che padre, avrò l’età per fare il nonno”. Il conduttore ironizza dunque sull’avanzare dell’età, lasciando comunque intendere quanto sia reale la sua preoccupazione di non riuscire ad allargare la famiglia per tempo, nonostante abbia solo 45 anni, mentre Pamela Camassa 38.

Dopo il sogno di avere un bambino con Pamela Camassa, Filippo Bisciglia non dimentica le aspirazione e gli impegni professionali, ammiccando alla possibilità del tanto atteso ritorno di Temptation Island. “Spero di rifare Temptation Island e magari, di condurre un game-show”. Il noto programma Mediaset, grande assente della scorsa estate, potrebbe dunque tornare sotto la sua guida. Inoltre, Filippo Bisciglia lancia un chiaro messaggio a chi di competenza, esprimendo la sua chiara ambizione di poter portare avanti un progetto televisivo del tutto inedito rispetto al passato.











