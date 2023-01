Nikita Pelizon, l’amica Giulia come Gaia Zorzi/ “Power Point con foto e video…”

Giulia, l’amica di Nikita Pelizon e il power point

Nikita Pelizon, tra le concorrenti più discusse del Grande Fratello Vip 2022. Nella casa, Nikita è sempre più bersaglio di critiche da parte degli altri concorrenti. Nelle scorse ore, a scagliarsi contro di lei è stato anche Edoardo Tavassi che l’ha nominata non credendo alla sua bontà. Nikita, nel corso delle varie puntate serali, scopre spesso ciò che pensano di lei gli altri concorrenti, ma quando uscirà dalla casa potrà guardare tutto. L’amica Giulia che sta gestendo il suo profilo Instagram, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Novella 2000, ha raccontato di aver realizzato un power point con foto e video che consegnerà, poi, a Nikita, quando uscirà dalla casa.

Nikita avverte Daniele Dal Moro al GF Vip: "Stai attento a Oriana"/ Spunta il pericolo squalifica!

“Sì, contengono tutto il materiale (da foto a video, ndr) di ciò che è accaduto dentro e fuori la Casa, e che Nikita dovrà conoscere una volta uscita. Oggi il file contiene 160/170 slide, che aumentano di giorno in giorno, e quasi un centinaio di video con brutte affermazioni dette su di lei”, ha spiegato Giulia.

Nikita, Oriana e George: chi sarà eliminato dal Grande Fratello Vip?/Ciupilan rischia

L’amica di Nikita Pelizon su Luca Onestini e Matteo Diamante

Giulia ha anche espresso la propria opinione su Luca Onestini con cui, oggi, Nikita non ha più alcun tipo di rapporto. “Nikita è stata attratta da Luca, ma con il tempo, certi lati del suo carattere non le sono piaciuti. Le registrazioni dimostrano che non si è inventata nulla. Luca ha dei tratti narcisisti ben definiti e segue degli schemi. Nikita vuole un rapporto civile, Luca invece preferisce attaccarla e trovare pretesti per mandarla al televoto. Chi è quindi che fa il gioco sporco tra i due?”, spiega Giulia.

Mamma di Nikita lancia un appello al GF Vip contro Onestini/ "Fate vedere i video"

E sull’imminente ingresso dell’ex fidanzato Matteo Diamante, conclude così: “Sarà divertente. Sicuramente non andrà ad attaccare il percorso di Nikita, saprebbe come gestire la situazione. Potrebbe essere un alleato nonostante gli attacchi iniziali. Poi si è schierato a suo favore”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA