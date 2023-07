Filippo Bisciglia: “Ho vissuto male l’assenza di Pamela”/ “Non riuscivo a dormire per la mancanza…”

Filippo Bisciglia, la sofferta lontananza da Pamela Camassa all’Isola dei Famosi

Gli impegni lavorativi possono spesso essere un deterrente per il tempo da condividere in coppia. La necessità di spostarsi, i progetti a distanza, sono tutti fattori che senza dubbio possono rappresentare un limite. Nonostante tutto, l’amore quando è forte e puro riesce tranquillamente a sopravvivere, come dimostrato da due volti noti della televisione italiana: Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Il primo è stato impegnato di recente con le registrazioni della nuova stagione di Temptation Island; la compagna è stata invece protagonista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi.

Intervistato dal magazine Mio – come riporta LaNostraTv – Filippo Bisciglia ha avuto modo di raccontare proprio come ha vissuto la lontananza dalla compagna nell’ultimo periodo. “La lontananza l’ho vissuta male, mi è mancata tantissimo… Mi è mancata come spalla, amica, fidanzata, confidente, per me è tutto; è la mia famiglia“. Queste le parole del conduttore di Temptation Island che ha dovuto fare a meno della sua compagna – Pamela Camassa – per diverse settimane a causa della partecipazione all‘Isola dei Famosi.

Filippo Bisciglia e la sorpresa di Pamela Camassa al ritorno dall’Isola dei Famosi

Filippo Bisciglia – sempre al magazine Mio – ha spiegato come al ritorno di Pamela Camassa dall’Honduras gli impegni lavorativi abbiano continuato a tenerli lontani. Al ritorno della compagna dall’Honduras, lui era infatti impegnato in Sardegna con le registrazioni di Temptation Island. A tal proposito, il conduttore ha rivelato come sia stata la sua compagna a spezzare quella sofferta lontananza con una dolce sorpresa. “Ero un po’ rimbambito, non ho realizzato subito”, ha commentato così Filippo Bisciglia – come riporta LaNostraTv – la sorpresa di Pamela Camassa in Sardegna. Sempre al magazine Mio il conduttore aveva rivelato come per la mancanza non riusciva quasi più a dormire, motivo ulteriore per apprezzare particolarmente l’arrivo inaspettato della sua compagna.

Nel prosieguo dell’intervista al magazine Mio – come riporta il portale – Filippo Bisciglia ha commentato anche le condizioni fisiche di Pamela Camassa di ritorno dall’Isola dei Famosi. L’esperienza nel reality ha comportato un evidente perdita di peso e il conduttore ha spiegato: “Era magra e piccola, mi ha fatto tenerezza…”. Intanto, all’orizzonte per i due non sembra ancora esserci spazio per il matrimonio nonostante l’amore viscerale che li lega. Sempre Filippo Bisciglia in passato aveva dichiarato: “E’ come se fossimo già sposati; non ci serve una firma su di un documento per sentirci famiglia“.











