Filippo Bisciglia/ In lacrime la madre, e le accuse di Platinette… (Amici Celebrities)

FILIPPO BISCIGLIA: LA DEDICA ALLA MADRE E LE LACRIME…

Non c’è pace per Filippo Bisciglia che affronterà questa puntata clou pronto ad ottenere un posto in semifinale a discapito dei suoi colleghi. Amici Celebrities riparte dal suo nuovo stato d’animo dopo le scuse a Maria De Filippi e con l’arrivo in studio di Michelle Hunziker, ma cosa riuscirà a fare Filippo per stupirci ancora? Sicuramente il conduttore di Temptation Island userà la sua voce per conquistare i giudici che continueranno a premiarlo salvandolo dall’eliminazione di questa sera. Secondo le prime anticipazioni della puntata sembra proprio che Filippo canterà ma che si scioglierà in lacrime sulle note di “Portami a ballare” non riuscendo nemmeno a finire la sua esibizione. Durante la canzone penserà sicuramente a sua madre, la donna alla quale ha dedicato uno dei suoi tatuaggi e che lui definisce la sua regina. Cos’altro racconterà di lei e come si chiuderà la sua serata tra brani corali ed esibizioni singole? Quello che è certo è che Platinette e Ornella Vanoni lo stuzzicheranno molto lasciando intendere che lui e Pamela Camassa la sera prima abbiano consumato!

LE SCUSE DI FILIPPO BISCIGLIA A MARIA DE FILIPPI AD AMICI CELEBRITIES

Filippo Bisciglia continuerà a cantare con la speranza di arrivare davvero fino in fondo ad Amici Celebrities portando a casa la vittoria come in molti prevedono dall’inizio di questo suo percorso. Ma davvero il conduttore di Temptation Island riuscirà nell’impresa? Ad un certo punto siamo rimasti con il fiato sospeso soprattutto quando il conduttore è finito dall’altra parte della barricata rispetto a Maria De Filippi che ha mostrato il suo dietro le quinte lasciando intendere che Filippo non è solo quello che vediamo ma anche colui che, nonostante l’amicizia, ha messo in discussione l’operato della redazione e dei suoi collaboratori. La discussione è stata inevitabile e ha tenuto tutti incollati agli schermi dieci giorni fa e lo stesso è successo sabato quando Filippo Bisciglia, dopo aver pubblicato le sue scuse ufficiali sui social, ha pensato bene di farsi perdonare anche in tv. Clicca qui per vedere il video del momento.

LE PAROLE DI PLATINETTE SU FILIPPO BISCIGLIA E L’ACCUSA…

Con le lacrime agli occhi e visibilmente commosso, Filippo Bisciglia si esibisce in “Roma nun fa la stupida stasera”, ma cambia sul finale le parole, si inginocchia e canta «Filippo non fa lo stupido stasera» e subito Maria De Filippi si è sciolta in un sorriso al grido di “che scemo”. Pace fatta e nuovo capitolo per Filippo Bisciglia che finalmente ha dato tutto se stesso sul palco del programma esibendosi in squadra ma anche in duetto con Benji e Fede portando a casa sempre voti positivi e complimenti. Nei giorni scorsi però è stata Platinette a prendere la parola su quanto è accaduto e sulla lite e che ha visto Maria De Filippi e Filippo Bisciglia protagonisti ad Amici Celebrities. In particolare, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, il giudice ha rivelato: “Maria con Filippo ha fatto una lectio magistralis: lui ha messo in dubbio l’imparzialità della produzione? Lei, anche se sono amici, l’ha rimesso al suo posto. Mamma mia, quando è competitivo, mi ha stupito. E la sua fidanzata, Pamela Camassa, mi sembra che abbia un po di soggezione nei suoi confronti, no?”.



