Filippo Bisciglia/ “Un cantante di cuore”, ballerà? (Amici Celebrities)

FILIPPO BISCIGLIA TORNA AD AMICI CELEBRITIES DA CANTANTE

Da Temptation Island ad Amici Celebrities il passo è stato breve per Filippo Bisciglia. In molti lo volevano come conduttore di un altro programma di Maria de Filippi ma la versione vip del suo talent show non è stata l’occasione giusta, almeno non per adesso. Il programma tornerà in onda questa sera con la conduzione della sanguinaria che, dalla prossima settimana cederà il suo posto a Michelle Hunziker, quale sarà il ruolo di Filippo Bisciglia? Per adesso quello del concorrente e, molto probabilmente, del vincitore di questa prima edizione del programma. Filippo Bisciglia è il favorito ma già settimana scorsa ha rischiato di uscire visto che sono i colleghi a dover fare un nome per l’eliminazione. Dal canto corale alle interpretazioni in solitaria, Filippo Bisciglia è sicuramente stato il migliore della prima puntata di Amici Celebrities e non poteva essere altrimenti visto che i suoi fan lo conoscono bene e hanno potuto ammirare la sua ugola d’oro anche durante la partecipazione a Tale e quale show.

FILIPPO BISCIGLIA A RISCHIO ELIMINAZIONE

Tutti gli altri, invece, sono rimasti sconvolti dalla bravura di Filippo Bisciglia (Platinette compresa). I complimenti non sono mancati per lui durante la serata né quando è arrivato il momento di un’esibizione emotiva con “La costruzione di un amore” e nemmeno quando ha portato sul palco la sua versione rock e movimentata delle canzoni di Massimo Ranieri. Ciliegina sulla torta è stata la sua battuta sul microfono “reo di non entrare” nell’asta e spingendo addirittura la De Filippi a sottolineare il fatto che forse stanno facendo una figuraccia parlando di queste cose. Filippo Bisciglia ha portato a casa la serata prevalendo su tutti ma alla fine ha rischiato il suo posto per via della decisione dei blu di mettere in difficoltà i più forti e, quindi, proprio lui. La sua nomination ha sconvolto il pubblico presente in sala e lo stesso conduttore ed ex gieffino che ha deciso bene di affrontare la squadra avversaria rea di fare un gioco sporco. In realtà i blu non erano concordi sul fare il nome del più forte ma alla fine è Emanuele Filiberto di Savoia il più combattivo e Filippo non può far altro che ribadire che il suo è un percorso di cuore e non certo di cattiveria per spuntarla sull’altro.

LO SCONTRO CON MARTIN CASTROGIOVANNI

Dopo la giusta diatriba da parte di Filippo Bisciglia, Amici Celebrities ha continuato il suo percorso verso il gran finale e, in particolare, con il ritorno in pista del cantante a discapito di un suo compagno di squadra. Maria De Filippi ha comunicato al suo collaboratore che questa possibilità era presente sin dall’inizio ma che loro non ne erano ancora a conoscenza. In un primo momento Filippo ha detto no a questa possibilità ma poi è stato il suo stesso compagno Martin Castrogiovanni a farsi avanti dicendosi sicuramente meno forte di lui e, quindi, sacrificabile secondo il loro modo di pensare. I due si sono sfidati e alla fine è stato proprio l’ex rugbista a lasciare il programma per la felicità dei fan del programma e, sicuramente, anche della conduttrice che avrebbe perso molto lasciando a casa Filippo. Clicca qui per vedere il video del momento.



