Filippo Bisciglia oggi è uno dei volti noti della tv della Mediaset. Dopo il suo esordio al Grande Fratell, ha trovato successo alla conduzione di Temptation Island. Di fatti il celebre reality Show di Mediaset – che nell’edizione del 2024 ha trovato un grande consenso da parte del pubblico – tornerà con un’edizione autunnale e ci sarà ancora Filippo al timone del programma. Un riconoscimento che è di grande valore per un ragazzo umile e che si è “fatto” da solo. A coronare questo periodo di grandi successi, Filippo Bisciglia parteciperà come concorrente a Tilt, condotto da Enrico Papi, nella puntata di domenica 18 agosto.

Pamela Camassa, la fidanzata di Filippo Bisciglia/ "Per un periodo ci siamo lasciati, ma..."

Ma non è tutto. Forse in pochi sono a conoscenza delle condizioni di salute del celebre conduttore. Di fatti, il buon Bisciglia, quando era un bambino ha dovuto affrontare le conseguenze di una dura malattia che avrebbe potuto causare persino l’uso delle gambe. Una malattia che per lungo tempo non ha mai voluto rivelare né al pubblico né alla stampa, ma, quando è successo, Filippo lo ha fatto con una buona intenzione e non con la voglia di catalizzare l’attenzione su di se, ma affermando l’importanza della cura di noi stessi e della prevenzione.

Temptation Island 2024, Lino non ha mai conosciuto il figlio di Alessia?/ "Ecco la verità"

Filippo Bisciglia, la malattia rara che colpisce alle anche

Aveva appena tre anni quando a Filippo Bisciglia è stato diagnosticato il morbo di Parthes, una rara condizione infantile che colpisce alle anche, conosciuta come Legg-Calvé-Perthes, dal nome di tre medici che per prima hanno scoperto l’esistenza della malattia. Il conduttore ne ha sofferto quando era ancora molto piccolo. Si verifica quando il flusso di sangue al cervello che parte dal femore è interrotto.

Bisciglia aveva tre anni quando per la prima volta ha affrontato la malattia e ha rischiato di perdere le gambe. Per fortuna così non è stato e con l’ausilio di una cura sperimentale e al sostegno della famiglia, è riuscito a superare il brutto momento e a tornare a vivere, sognando una vita migliore. In tenera età, non solo la malattia rara ha sconvolto la vita di Filippo Bisciglia, ma ha rischiato anche di perdere sua madre. Quest’ultima, infatti, ha combattuto contro un tumore molto aggressivo, ma per fortuna, anche in questo caso, tutto si è risolto per il meglio.

Temptation Island 2024, com’è finita tra Vittoria e Simone/ “In spiaggia con lei è successo..."

Filippo Bisciglia e il successo con Temptation Island

“Mi affeziono davvero tanto ai ragazzi, sono stato male con e per loro”, ha raccontato in un’intervista a Fanpage dopo la fine del reality show. “Fuori dal programma mi chiedono aiuto. Apro Instagram e mi informano delle crisi, mi raccontano nei dettagli la questione“, aggiunge. “Ma non posso aiutare tutti. Durante il programma cerco di essere me stesso anche se in molti mi vorrebbero come tentatore, ma non sono single”, ironizza. Di fatti, il presentatore da anni – ben 16 – è felicemente fidanzato con Pamela Camassa e i due sognano figli e un matrimonio.