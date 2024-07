Filippo Bisciglia finisce nel mirino del web: “Jenny doveva uscire da sola, non con Tony”

Nella puntata finale di Temptation Island 2024 c’è stato spazio anche per la coppia formata da Jenny Guardiano e Tony Renda. I due sono fidanzati da 5 anni, lui ha una doppia vita e più volte ha imposto alla sua ragazza come vestirsi, con chi uscire ed ha persino evitato che si presentasse alle sue serate. Con grande disappunto sul web, però, Jenny dopo il falò di confronto ha deciso di uscire insieme da Tony da Temptation Island 2024. Lo ha perdonato, ha accettato le sue scuse e gli ha voluto dare fiducia quando gli ha promesso che sarebbe cambiato.

Durante il falò di confronto finale tra Jenny e Tony, però, il comportamento di Filippo Bisciglia è finito sotto accusa. All’occhio attento degli utenti del web non è sfuggito che il conduttore, anziché mostrarsi terzo e imparziale si è intromesso nella loro discussione prendendo in un certo senso le difese del dj, sottolineando i suoi complimenti e le sue promesse. Insomma, mentre con altre coppie si è sempre mostrato contro i fidanzati gelosi e possessivi con Tony ha avuto tutt’altro atteggiamento. Alla fine Jenny e Tony sono usciti insieme e Filippo Bisciglia è stato sommerso da critiche.

Temptation Island 2024, Filippo Bisciglia sommerso di critiche: “Stai zitto, incoerente”

Nel dettaglio, sono tanti i tweet contro Filippo Bisciglia su X per il suo atteggiamento tenuto in favore di Tony. Un utente ha scritto: “Filippo li mortacci…stai zitto che Jenny deve uscire da sola e non con quel ratto, che diamine”. Altri hanno scritto: “Filippo Bisciglia, se continui a manipolare Jenny peggio di Tony, vengo lì e te le suono.” “Filippo ma perché ca**o sta cercando di far cambiare idea a Jenny?” “Non riesco a capire perché Filippo sta cercando di convincere Jenny a uscire dal programma con Tony.” Altri invece sono andati giù più pesanti: “Io uno come Filippo non lo voglio più come conduttore, che schifo spingere una ragazza mentalmente fragile tra le braccia di uno stronzo manipolatore! Nasconditi Bisciglia” “Bisciglia empatizza con Tony perché lui fa lo stesso con la Camassa. Lui a Roma è famoso.”