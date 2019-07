Filippo Bisciglia/ Rivela:”Tremano, piangono e non sono attori di Hollywood”

Sempre in festa Filippo Bisciglia, pronto a raccogliere i successi di Temptation Island 2019 in fatto di ascolti. Il conduttore ha sottolineato infatti sui social come la puntata della settimana scorsa gli abbia permesso di registrare il 23,6% di share, un dato più che interessante e tutto dovuto di sicuro al confronto in atto fra Ilaria Teolis e Massimo Colantoni. “Io con voi, voi con noi, voi con me”, scrive Bisciglia su Instagram per ringraziare tutti i fan che hanno reso possibile un traguardo simile. “Spero che tu possa condurre anche quello VIP e tanti altri”, risponde invece un’ammiratrice con un commento. In realtà le cose non dovrebbero andare proprio così, almeno in base a quanto rivelato dal settimanale Spy nel suo ultimo numero. Il timone della versione vip del programma è già stato assegnato ad Alessia Marcuzzi, novellina del reality e pronta a raccogliere il testimone di Simona Ventura. In base a queste news, Bisciglia sarà costretto a rimanere a bocca asciutta per il secondo anno consecutivo, nonostante il pubblico continui a considerarlo l’unico vero timoniere del reality. Clicca qui per guardare il post di Filippo Bisciglia e leggere i commenti.

Filippo Bisciglia: “Ulteriori colpi di scena a Temptation Island”

“Ci sarà un’altra puntata con ulteriori colpi di scena che nemmeno immaginavo”, rivela Filippo Bisciglia parlando della finalissima di Temptation Island 2019. Come ormai sappiamo da tanti anni di messa in onda, il reality non affronterà solo l’ultimo giro di falò di confronto con le coppie ancora in gara, ma ci mostrerà fra pochi giorni se le cose sono cambiate un mese dopo la conclusione dei famosi 21 giorni di permanenza in Sardegna. Dobbiamo quindi aspettarci dei ribaltamenti inaspettati, anche se la carta degli imprevisti verrà estratta fin da questa sera. Per ora infatti i concorrenti sembrano ormai diretti verso una frattura certa, ma il conduttore sottolinea tramite le pagine di Spy che tutto potrebbe cambiare. “Tremano, piangono e non sono attori di Hollywood”, ha dichiarato inoltre per smentire chi ha accusato Andrea Filomena e Jessica Battistello di aver finto e sfruttato il programma per secondi fini. Intanto Bisciglia pensa anche alla sua relazione con Pamela Camassa, che da 11 anni a questa parte gli regala una gioia infinita. Forse è anche questo il merito del suo successo come timoniere del reality? Può essere. Intanto il diretto interessato si augura di poter diventare padre molto presto.

Filippo Bisciglia: amico e confidente, un po’ papà un po’ fratello

Amico, confidente, un po’ papà e un po’ fratello. Sono gli ingredienti della conduzione di Filippo Bisciglia, che ancora una volta trasforma Temptation Island 2019 in un sicuro successo. Lo ha dimostrato anche durante la prima parte del falò di Ilaria Teolis, nei giorni precedenti al confronto che ha visto la ragazza in un faccia a faccia con il fidanzato Massimo Colantoni. Ilaria infatti non ha trattenuto le lacrime nel vedere il suo lui sempre più vicino a Elena Cianni e Bisciglia ha scelto di interrompere la visione dei video per darle tutto il suo confronto, abbraccio e bacio compresi. Un gesto affettuoso che ha confermato il motivo della popolarità del conduttore: la sua empatia verso le coppie e soprattutto la volontà di sostenerle durante il loro percorso. Non un gelido padrone di casa, intento a fare da scomodo messaggero per rivelare video. Lo dimostra anche la volontà di Filippo di spingere il mal capitato di turno a riflettere sulle proprie azioni o sui filmati appena visti, come nel caso di Nicola Tedde, il fidanzato di Sabrina Martinengo. Prima di posare lo sguardo su Sabrina Maddalena, il ragazzo infatti ha sempre negato di vedere nella compagna dei segnali critici. Persino quando Bisciglia gli ha suggerito che in quel momento Sabrina non gli stava chiedendo di mostrarsi più sicuro, come invece ha concluso il concorrente.

