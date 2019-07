FILIPPO BISCIGLIA/ “Sto pensando a un figlio con Pamela Camassa” (Temptation Island)

Filippo Bisciglia è pronto per una nuovissima puntata di Temptation Island, il reality show dei sentimenti trasmesso in prima serata su Canale 5. Un’edizione che si preannuncia davvero ricca di colpi di scena come ha anticipato lo stesso ex concorrente del Grande Fratello: “Questo Temptation ne è una prova: all’inizio ci si può fare un’opinione su uno dei due componenti della coppia, ma lungo le puntate si finirà per cambiare completamente parere. Ci saranno dei colpi di scena, ma non voglio svelarvi troppo”. Non solo, Filippo per la prima volta si è trovato costretto a dover censurare il contenuto di un video filmato: “in sei edizioni di questo programma non mi era mai capitato di dover giustificare il contenuto di un video che stavo per presentare a una delle fidanzate. Una situazione delicata…”.

Filippo Bisciglia: “sono stato tradito”

A Temptation Island sono tante le coppie che hanno visto sgretolarsi il loro amore per via di un tradimento da parte di uno dei fidanzati. Lo sa bene Filippo Bisciglia che in passato ha dovuto affrontare anche lui un tradimento: “Sono stato tradito e ho perdonato perché capire i motivi dell’infedeltà dall’altro ti permette di ripartire”. Il conduttore romano ci ha tenuto però a precisare una cosa: “tutto questo succedeva molto tempo fa e non riguarda Pamela, con cui le cose vanno alla perfezione”. Filippo e Pamela Camassa, infatti, sono felicemente fidanzati da 11 anni e le cose tra i due procedono a gonfie vele al punto che stanno seriamente pensando di avere un bambino. A rivelarlo dalle pagine del settimanale Oggi è proprio il conduttore: “Per ora le nozze non sono previste, ma a un bambino ci stiamo pensando”.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: il primo incontro

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono incontrati per la prima volta durante un evento a Cortina. A raccontarlo è proprio la modella: “ci siamo conosciuti a un evento a Cortina nel 2008. Ma il primo passo l’ho fatto io e non me ne pento: le donne devono farsi avanti. Io non potevo lasciarmi sfuggire Filippo. Oltre a essere bellissimo è anche un tipo esplosivo, che lascia il segno”. Da undici anni sono felicemente fidanzati, anche se l’ex gieffino ha confessato alcuni difetti della sua amata: “è’ un po’ disordinata, non passa l’aspirapolvere, fa morire le piante sul terrazzo e non cucina mai. Mi fa mangiare sempre pomodori con il tonno, fagioli con il tonno, la pasta con il tonno”. Nonostante tutto però Filippo non ha alcun dubbio: “comunque sceglierei di nuovo lei ancora oggi, dopo tanti anni, per la persona meravigliosa, fantastica e onesta che è”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA