Filippo Bisciglia/ Temptation Island e quel legame speciale con Alessia Marcuzzi…

Filippo Bisciglia ha registrato un nuovo successo con Temptation Island, ma come sappiamo non sarà lui a condurre la versione vip del programma. Al suo posto sbarcherà Alessia Marcuzzi, a cui il conduttore ha dedicato un pensiero affettuoso. “Sono sicuro che sarà bravissima, è una persona dolcissima […] Ho iniziato a fare televisione con lei, che a quel tempo conduceva la sua prima edizione del Grande Fratello. E’ stata la prima a dire il mio nome davanti a milioni di spettatori e ora conduciamo lo stesso programma: incredibile”, ha detto a Uomini e Donne Magazine alcune settimane fa. Per quanto riguarda il successo dello show, Filippo non ha dubbi: il merito va al team, con cui ha avuto modo di lavorare per sette anni. “Cerchiamo di rinnovarci in ogni piccola cosa”, ha aggiunto, “forse qualcuno non se n’è accorto ma anche il montaggio ha subito qualche modifica rispetto al passato: ora è più dinamico, intrecciamo le storie di continuo”. Il momento più difficile dell’edizione appena conclusa è legato invece al falò di confronto fra Ciavy e Valeria. Una delle coppie più discusse del programma, che ha portato l’ex fidanzato ad alzare un po’ i toni. “Durante il loro confronto finale è uscito il Filippo di tutti i giorni”, ha detto il conduttore, “che se vede un uomo discutere animatamente con una donna, interviene per placare gli animi. Ciavy era molto deluso, ma se avesse lasciato a Valeria la possibilità di replicare, piuttosto che parlarle sopra, sarebbe stato sicuramente meglio”.

FILIPPO BISCIGLIA E LE VACANZE IN SICILIA

Filippo Bisciglia ha scelto la Sicilia per le sue vacanze estive. Cavalcando uno dei contenziosi più rinomati sull’isola, il conduttore si mostra sui social con una delle icone della cucina siciliana. “Arancino o arancina? Catania o Palermo? La risposta è Sicilia”, ha scritto nel suo post. Bisciglia infatti fa un accenno alla frattura fra palermitani e catanesi, che da sempre ‘battagliano’ sul genere della prelibata pietanza. E come era ovvio immaginare, i fan hanno subito fatto sentire la loro voce fra i commenti: “La risposta è Palermo. Per la granita direi Catania. Anzi Messina”, ha scritto un’ammiratrice. “Arancino e si mangia a testa in giù… ossia la punta alla fine. Si dice che abbia la forma dell’Etna”, ha aggiunto un’altra. La ‘guerra’ rimarrà sempre aperta: c’è chi dice che l’arancina è ‘femmina’, chi invece che è maschio. In qualsiasi modo si voglia guardare la questione, la risposta è una sola: basta mangiarla/lo. Clicca qui per guardare la foto di Filippo Bisciglia e leggere i commenti. Nelle Stories di Instagram invece Bisciglia mostra ancora una volta il suo lato più ironico. “Quando provi a fare le facce da figo per scattare una foto e poi ti rendi conto che era un video”, scrive. Nella breve clip, il conduttore assume infatti una posa seria e intrigante, salvo poi scoppiare a ridere non appena si rende conto che in realtà ha attivato il video e non la fotocamera.



