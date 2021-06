Filippo Bisciglia/ “Temptation Island? Emanuele e Alessandra la coppia top”

Filippo Bisciglia è pronto per una nuova edizione di Temptation Island, il reality show dei sentimenti in arrivo da mercoledì 30 giugno 2021 in prima serata su Canale 5. Un viaggio nei sentimenti con nuove coppie di fidanzanti pronti a mettere in gioco i propri sentimenti separati per diverse settimane all’interno del Is Morus Relais in Sardegna. Al timone del programma di successo riconfermato ancora una volta l’ex concorrente del Grande Fratello che parlando proprio del format del programma ha detto: “Temptation Island sembra fatto per me, da ragazzo con gli amici giocavo sempre a risolvere i loro problemi di cuore”. Un programma a cui Bisciglia è legatissimo, ma i suoi ringraziamenti sono tutti per Maria De Filippi che sin dall’inizio ha creduto in lui affidandogli la conduzione. “La ringrazio per avermi dato la grande opportunità di condurre questo programma” – ha precisato il conduttore.

Filippo Bisciglia dopo l’esperienza nel Grande Fratello ha saputo ritagliarsi un posto di tutto rispetto nel mondo della tv. Da anni, infatti, è lui il “raccontastorie” di Temptation Island, il reality show dei sentimenti ideato da Maria De Filippi. Tra tutti i momenti più belli del programma però il conduttore non ha alcun dubbio: è il falò, il momento decisivo. “Un falò può iniziare in qualunque momento della notte, ma non sai mai quando potrà finire. Negli anni è anche successo che abbiamo terminato al sorgere del sole” ha raccontato il conduttore dalle pagine del settimanale Chi.

Parlando proprio di falò, Bisciglia ha confessato che c’è un falò che più degli altri si porta ancora oggi nel cuore: “è quello della seconda edizione, Tra Emanuele e Alessandra: lui decide di lasciare il programma con una single, ma durante la notte ci ripensa e chiede di rivedere Alessandra. Noi non sapeva se lei fosse disposta a rivederlo. Lui insiste, da uomo, e si prende le sue responsabilità, ammette tutto. Oggi sono sposati con tre figli. Al secondo falò piangeva lui e piangevo anche io. La verità è sempre alla base di questo meraviglioso viaggio dei sentimenti”. Infine il conduttore parlando di tutti i concorrenti che si sono avvicendati in questi anni ha rivelato di essere in rapporto con tutti loro: “ho un affetto smisurato nei loro confronti perché ci siamo trovati comunque a condividere un momento pieno di verità: per loro, in primis, ma anche per me che sono sensibile. E quando mi scrivono che si sono sposati o sono in dolce attesa, io ne sono felice. E’ come se volessero dirlo a me per primo”.

