Filippo Bonini, chi è fidanzato di Giulia Valentina Palermo/ Lei in passato: “Sarà il padre dei miei figli”

Giulia Valentina Palermo, chi è il fidanzato Filippo Bonini? Lei in passato: “È già il padre dei miei figli”

Era nell’aria da giorni ma ieri sera con un simpatico e divertente video su Instagram Giulia Valentina ha annunciato di essere incinta. Della possibile gravidanza dell’influencer si vociferava da settimane, pochi scatti e post sui social e sempre in abiti larghi per coprire il pancione ed adesso a fugare ogni dubbio ci ha pensato la diretta interessata. Oltre alla gioia per il lieto evento, però, il molti si sono chiesti chi è il padre, chi è il fidanzato di Giulia Valentina Palermo. Ebbene adesso il sito Biccy è stato tra i primi a riportare l’identità del giovane.

Il fidanzato di Giulia Valentina è Filippo Bonini, su di lui le informazioni sono pochissime. La coppia sta insieme da otto anni ma hanno scelto di vivere la loro storia d’amore lontana dai social e dal gossip. In un’intervista rilasciata l’anno scorso al Corriere della Sera l’influencer aveva parlato del suo compagno, senza svelarne il nome, dichiarando di avere le idee chiare sul fatto che sarebbe stato il padre dei suoi figli: “Nel mio profilo metto la mia creatività: non è uno specchio della mia vita privata. Tanto per me il mio fidanzato è già il padre dei miei figli, lo so. Ma ho fatto la scelta giusta prendendo una casa mia: è quello che voglio comunicare e chi voglio essere”.

Giulia Valentina è incinta, il fidanzato è Filippo Bonini: “Non voglio essere un ombra gigante su di lui”

E sempre nell’intervista rilasciata nell’estate scorsa al Corriere della Sera, Giulia Valentina sul fidanzato Filippo Bonini e sulla sua scelta di mostrare sui suoi social solo la sua creatività e non la sua vita privata ha aggiunto: “Non l’ho mai nominato, non voglio essere un’ombra gigante su di lui.”

Giulia Valentina ha conosciuto il suo attuale fidanzato nel 2016, poco dopo la fine della relazione con Fedez durata tre anni. All’epoca al settimanale Grazia aveva così commentato aveva così commentato la relazione del suo ex con Chiara Ferragni: “Se avessi incontrato Fedez a Fan-CarAoke sarei stata professionale. Ma, anche solo per lavoro, preferirei incontrarlo il più tardi possibile. Chiara Ferragni mi piace molto, la stimo da sempre”. Non stupisce, dunque, la reazione di Chiara Ferragni che all’annuncio della sua gravidanza ha reagito con un cuore alla notizia.

