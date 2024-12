Chi è il misterioso compagno di Mietta, la talentuosa cantante ospite questa sera, 31 dicembre, a Capodanno in Musica? Il suo nome è Filippo e i due sono legati da diversi anni. Daniela Maglietta, in arte Mietta, è da sempre molto riservata sulla sua vita privata, per cui le informazioni sul suo fidanzato sono davvero poche. Anche per questo, da alcuni fan è stato ribattezzato come ‘il compagno misterioso‘. Pur non svelando dettagli sull’identità di Filippo, la vincitrice delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 1989 ha comunque parlato di lui in diverse interviste, attribuendogli il merito di averla fatta “rinascere” dopo una serie di relazioni deludenti e dolorose.

In passato, Mietta è stata legata all’attore e modello Brando Giorgi, con cui ha avuto una chiacchierata relazione negli anni ’90. La sua storia più importante è sicuramente quella con il compositore e produttore musicale Davide Tagliapietra, da cui ha avuto il suo unico figlio Francesco Ilan, nato nel 2010. Nonostante la rottura, i due sono rimasti in buoni rapporti per il bene del bambino. “Ho tradito, ma di corna ne ho prese più io. Credo nell’amore, però pretendo anche molto”, ha raccontato Mietta in una recente intervista a Il Corriere della Sera. Tutto è cambiato, però, con l’arrivo di Filippo nella sua vita.

Mietta ha accennato a Filippo, seppur in modo velato, nella sua ultima intervista a Il Corriere della Sera, chiarendo di non voler dire neanche il suo nome: “Come va l’amore? Meravigliosamente. Dopo la fine del rapporto con il padre di mio figlio sono stata cinque anni da sola, a parte sporadiche frequentazioni fisiche. Non ne volevo più sapere. Ma l’amore quando arriva fa davvero: ptum! E sei fregato. Ma chi è non lo dico”. La cantante, ospite questa sera 31 dicembre a Capodanno in Musica, ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro relazione, ma i due sarebbero fidanzati da molti anni.

All’inizio del 2022, quindi ben tre anni fa, Mietta parlava di Filippo in questo modo a Verissimo: “Ci scegliamo ogni giorno, credo che sia il segreto dello stare insieme. Ci capiamo anche senza parlare. Lo ringrazio perché mi sta molto vicino ed è l’unico uomo che finora ha saputo conoscere davvero quello che sono”. Sempre nel programma di Silvia Toffanin, la cantante aveva accennato al matrimonio, rivelando di non escludere la possibilità di convolare a nozze con il suo fidanzata. E chissà se, dopo aver incantato il pubblico di Canale 5 con la sua splendida voce per dare il benvenuto al 2025, questo non sarà l’anno del fatidico “sì” con il suo Filippo.