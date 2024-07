Filippo Ganna, chi è la nuova fidanzata Rachele

Nella vita del noto ciclista italiano sono cambiate alcune cose negli ultimi anni, tra i segreti del benessere di Filippo Ganna c’è sicuramente la nuova fidanzata Rachele, con la quale lo sportivo ha iniziato da poco una storia d’amore, dimenticando la ex Carlotta Morino alla quale era legata durante la scorsa olimpiade. Dopo un lungo fidanzamento, infatti, il campione ha deciso di voltare pagina in amore, dando il via alle danze con Rachele, la prima donna insieme a sua sorella Carlotta corsa ad abbracciarlo dopo la vittoria nella quattordicesima tappa dell’ultimo giro d’Italia, giornata dalla quale è uscito braccia al cielo.

Filippo Ganna in passato ha vissuto una storia con l’ex fidanzata Carlotta Morino, classe 1995 con la quale i rapporti si sono esauriti dopo oltre sette anni di relazione sentimentale, i due non erano soliti postare insieme sui social ma hanno preferito tenere riservati anche i motivi che hanno poi portato alla rottura, prima che il ciclista ripartisse in amore con Rachele.

Filippo Ganna e la vita di preparazione alle gare

Prima di tuffarsi nelle avventure ciclistiche, il ciclista di Verbania non vive di soli allenamenti ma anche di relax, rigorosamente senza smartphone in una località nella quale riesce a raccogliere le vibrazioni positive necessarie per concentrarsi nel migliore dei modi

Nel corso di una intervista concessa a Il Giornale prima della possibilità di medaglia di oggi ai Giochi Olimpici, Filippo Ganna ha raccontato al alcuni dei suoi segreti tra i quali c’è indubbiamente la fidanzata Rachele: “Mi rifugio a Macugnaga e spengo il cellulare, lì ritrovo me stesso, ecco, io in bici vado di fretta, ma nella vita ho il passo lento del montanaro: è pur sempre una questione di regolarità “. E alle Olimpiadi di Parigi 2024 sogna di fare un grande regalo agli italiani, pur consapevole che non sarà per niente facile ripetersi vista la portata degli avversari che lo attendono al varco.