Filippo Inzaghi diventa papà: fidanzata Angela Robusti incinta/ “Siamo pazzi di te”

Filippo Inzaghi diventa papà. Il neo allenatore del Brescia lo ha annunciato in un post su Instagram, con una foto in cui appare insieme alla compagna Angela Robusti. L’ex attaccante accarezza teneramente la pancia della fidanzata, modella e wedding planner con un passato da corteggiatrice a Uomini e Donne. Lui 48 anni, lei 31, stanno insieme dal 2018. La loro unione, dunque, è forte nonostante la differenza di età. Lo dimostra anche il fatto che la famiglia si allarga: «Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre», ha scritto Pippo Inzaghi. Inoltre, ha pure svelato il sesso del bambino: è un maschietto. «Ti aspettiamo ometto del nostro cuore.. Siamo già pazzi di te!», ha infatti aggiunto l’allenatore che, dopo l’esperienza biennale al Benevento, riparte dal Brescia, in Serie B. Infatti, a inizio giugno ha firmato un contratto e dal 7 al 24 luglio comincerà la preparazione delle Rondinelle a Darfo Boario Terme. Un mese dopo un’altra notizia, ancor più importante, quella della gravidanza della fidanzata.

LA DEDICA DI FILIPPO INZAGHI AD ANGELA ROBUSTI

Nel post pubblicato su Instagram c’è anche una dedica romantica per Angela Robusti. «E quando ti accorgi che i tuoi occhi non potranno mai smettere di guardarla come se fosse la cosa più bella del mondo.. allora capisci che sarà per sempre..». Comincia così, infatti, il post pubblicato da Filippo Inzaghi sui social. Subito tantissime le interazioni. Oltre 53mila like e tantissimi commenti, anche da amici, ex compagni e colleghi. «Auguri Superpippo!!!», scrive Filippo Galli. «Augorni Mister», il messaggio lasciato invece da Kamil Glik. Ma ci sono anche le congratulazioni di Luca Caldirola ed Emil Audero. Se la quarantena ha scalfito molti amori, nel caso di Pippo Inzaghi e Angela Robusti ha rafforzato il loro amore: «Che cosa abbiamo fatto in questa quarantena?! Ci siamo amati, forse quanto non mai fino ad ora; ci siamo scoperti e riscoperti; abbiamo riso (tanto) e pianto (qualche volta), abbiamo parlato e capito e riparlato e ricompreso che alla base di tutto c’è il Tempo», aveva scritto infatti la fidanzata dell’ex attaccante in un post social.

