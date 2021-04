Filippo Melloni, padre natura Ciao Darwin web vs tv/ Niente Madre Natura, “La pelle la mia passione..”

Filippo Melloni padre natura Ciao Darwin web vs tv torna in tv

Bello, capelli lunghi e fisico statuario, finalmente questa sera in Ciao Darwin a grande richiesta andrà in scena la replica della mitica puntata di web contro tv e a quel punto a scendere le scale sarà Padre Natura, il bellissimo Filippo Melloni. Sarà lui a “comandare” il destino della sfida di questa sera dall’alto della scalinata dalla quale lo vedremo sfilare almeno un paio di volte per la gioia delle donne davanti alla tv e presenti in studio. Filippo Melloni non è solo bello ma è anche un dottorino visto che studia medicina a Bologna. Originario di Cento, il 23enne aveva la media del 29 ed era in corso e, quindi, a questo punto potrebbe essere già laureato. Il bel modello è anche appassionato di sport e insegna Calisthenics. Inutile dire che al suo ingresso in studio questa sera Paolo Bonolis e Luca Laurenti si lanceranno in uno dei loro soliti siparietti: “Sapete…in questi giorni mi sono domandato: cosa ha lui che non io? Tutto, in realtà”.

Filippo Melloni, chi è e cosa fa nella vita?

La sua “carriera” è iniziata sui social e, in particolare, su Instagram dove ha pubblicato alcuni scatti artistici taggando una pagina di modelli e finendo per attirare l’attenzione ricevendo in poche ore notifiche, messaggi e richieste di amicizia: “Loro mi hanno ripubblicato e nel giro di un paio d’ore mi si è spento il telefono: la batteria aveva ceduto per il numero di notifiche che avevo ricevuto!”. La partecipazione di Filippo Melloni a Ciao Darwin 8 non è passata inosservata due anni fa ma non abbiamo novità riguardo ad una sua possibile carriera televisiva, anzi. Sembra che la sua passione sia ancora “la pelle” visto che studia dermatologia e quindi anche il suo futuro è ben piantato per terra o, magari, in una lunga corsia di una clinica.

