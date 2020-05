Filippo Melloni, Padre Natura di Ciao Darwin 8/ Madre Natura non c’è, al suo posto..

Pubblicità

Filippo Melloni, una bellezza selvaggia maschile al posto di Madre Natura nella replica di Ciao Darwin. Il modello italiano, che ritroviamo questa sera in tv su Canale 5, è un volto piuttosto noto al mondo dei social, dove emerge col suo esercito di follower: quasi 280.000 i suoi seguaci, un numero che potrebbe lievitare e crescere ancora dopo la puntata di questa sera. Se il pubblico maschile rimpiange Madre Natura, quello femminile esulta per la presenza del modello Filippo Melloni. Si preannuncia comunque una puntata imperdibile, con tante gag divertenti e altre giovani di bella presenza. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Che fine ha fatto Filippo Melloni?

Che fine ha fatto Filippo Melloni, il modello che abbiamo avuto modo di conoscere a Ciao Darwin 8? Lo ricordiamo nei panni di Padre Natura per la puntata Web Vs Tv, la stessa che Canale 5 trasmetterà in replica l’appuntamento nella sua prima serata di oggi, sabato 9 maggio 2020. Da quel momento forse abbiamo perso un po’ le tracce di Melloni, che continua però a mantenersi in forma e attivo sui social. Anche se in questo periodo di quarantena ha dovuto dire un ‘arrivederci’ alla palestra che, come scopriamo da uno dei suoi ultimi post, gli manca tantissimo. “Non si tratta di modellare, ma di qualcosa di più. E’uno stile di vita… torneremo più forti“, scrive su Instagram. Nelle foto, lo vediamo in compagnia di alcuni amici durante il periodo in cui si poteva ancora allenare. A quanto pare il suo fisico è cambiato molto da quando lo abbiamo visto nel programma di Paolo Bonolis. Almeno a giudicare dalle spalle più che gonfie e dai pettorali sempre più in bella mostra, tanto da farlo sembrare quasi Ken Shiro, giusto per citare il famoso manga Ken il Guerriero. Niente più traccia quindi di quel Tarzan dalla chioma lunga che abbiamo visto scendere dalla celebre gradinata poco meno di un anno fa e che era riuscito a mandare in estasi le spettatrici presenti in studio.

Filippo Melloni, molto più di un semplice modello

Filippo Melloni è molto di più di un semplice modello. L’ex Padre Natura di Ciao Darwin ha scelto infatti di seguire le orme paterne e sta ancora studiando Medicina. Il motivo è molto semplice e lo svela lo stesso Filippo in un post pubblicato alla fine dello scorso marzo, quando ha scelto di condividere alcuni scatti con il genitore. Il primo rappresenta in realtà un collage di due foto, una in cui il padre era ragazzino e un’altra scattata quando Filippo aveva la sua stessa età, dove il papà gli poggia la mano sulle spalle. “Un abbraccio che attraversa il tempo”, scrive, “la stessa passione, la stessa missione. Sono orgoglioso del mio eroe e della mia fonte di ispirazione. Scusate, la qualità non è buona, ma credo che il contenuto sia molto più importante“. Clicca qui per guardare le foto di Filippo Melloni. A quanto pare abbiamo anche scoperto che l’ex Padre Natura ha una fidanzata. Durante la sua partecipazione a Ciao Darwin 8 infatti, molti fan si erano chiesti se il modello avesse il cuore impegnato. Una domanda a cui in passato non abbiamo potuto dare risposta, se non adesso. In un precedente post, Filippo infatti fa una dedica speciale a tutte le coppie che sono costretti a rimanere separati a causa della quarantena. “Ma è nel pericolo che tra tutti i difetti che l’essere umano emerge il senso del nostro esistere: la necessità di dare e ricevere affetto“, ha sottolineato. Poi ha pubblicato due foto con la fidanzata, una in cui entrambi si trovano nella stanza da bagno di fronte allo specchio, l’altra in cui lei gli bacia teneramente l’orecchio.

Video, ecco Padre Natura

Foto, un abbraccio che attraversa il tempo





