Filippo Scarafia: “La mia fidanzata è molto riservata”/ “Non è stato un colpo di fulmine ma…”

Filippo Scarafia: “La mia infanzia l’ho trascorsa con i miei nonni”

Filippo Scarafia, attore de Il Paradiso delle Signore, è stato ospite de La volta buona di Caterina Balivo dove ha parlato del suo temperamento: “Nella vita mi arrabbio molto, vorrei essere paziente come Roberto Landi ma non mi riesce. Sarà perchè sono toscano. I toscani? Dante ad Arezzo ci chiamava i botoli ringhiosi…”

L’attore che nella nota fiction interpreta Roberto Landi, ha svelato una parte molto importante della sua infanzia: “I miei migliori anni? Quelli da bambino, io ho avuto un’infanzia molto felice l’ho passata con i miei nonni con i quali avevo un rapporto straordinario.”

Filippo Scarafia parla della fidanzata: “Ci piacevamo ma…”

Scarafia, ai microfoni di Caterina Balivo nel salotto di La volta buona, ha parlato per la prima volta della sua fidanzata e di come si sono conosciuti. L’attore del Paradiso delle Signore è molto riservato sulla sua vita privata, ma ha comunque svelato alcuni dettagli sulla sua dolce metà.

“Sono fidanzato da un po’, però, non puoi mettere fretta all’amore” afferma: “Io ero molto turbolento, agitato, la mia ragazza usciva da una relazione piuttosto lunga. Ci piacevamo ma non è stato colpo di fulmine fin dall’inizio, ci abbiamo messo un po’, sapevamo che poteva funzionare. Lei è riservatissima, anche con me” dice Filippo strappando una risata alla conduttrice e al pubblico da casa. “Sono felicemente fidanzato da sette anni. La mia compagna era fidanzata, poi è tornata single, l’ho conosciuta meglio ed ho capito che aveva altre doti oltre bellezza” aveva raccontato in passato, in una delle rare interviste riguardo la sua vita sentimentale. Ad oggi, non si conosce ancora l’identità della donna in questione.

