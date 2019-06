Finale Calcio storico Fiorentino 2019/ Diretta streaming video: oggi Bianchi vs Rossi

Si svolgerà quest’oggi lunedì 24 giugno, giorno di San Giovanni patrono della città di Firenze, la tanto attesa finale del calcio storico fiorentino 2019 che vedrà quindi in campo questo pomeriggio, a partire indicativamente dalle ore 17.00 Bianchi e Rossi. Le due squadre hanno ottenuto nella settimana precedente il pass per la finalissima: i Bianchi di Santo Spirito grazie al successo sugli azzurri e i Rossi di Santa Maria Novella a spese dei Verdi. E’ quindi grande l’attesa in piazza Santa Croce a Firenze oggi anche se certo in occasione della festa del patrono non sono solo le manifestazioni legate a questo sport storico ad animare il capoluogo toscano. Ricordiamo poi che nel 2018 il trionfo andò ai Rossi (in finale contro i Verdi): i calciatori di Santa Maria novella faranno doppietta?

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA FINALE DEL CALCIO STORICO FIORENTINO 2019

Per coloro che non potranno assistere alla finale del Calcio storico fiorentino 2019 tra Bianchi e Rossi purtroppo sarà difficile seguire il match, specie se non residenti nell’arena toscana. Senza diretta tv nazionale o servizio di diretta streaming video garantito della finale, il punto di riferimento per gli appassionati sarà il sito ufficiale della manifestazione www.calciostoricofiorentino.it e i profili social collegati.

DIRETTA FINALE CALCIO STORICO FIORENTINO 2019: CONTESTO

L’appuntamento per la finale del Calcio storico fiorentino 2019 è un evento davvero unico nel suo genere, capace di attirare appassionati locali ma anche da tutto il mondo. Questo sport è infatti un unicum del suo genere e la finalissima tra Bianchi e Rossi di questa sera si annuncia a dir poco rovente. Di certo lo sono state le due semifinali che si sono disputate la scorsa settimana: nella prima infatti i Rossi di Santa Maria Novella hanno avuto la meglio sui Verdi col risultato di 4 cacce e mezza contro l’unica degli avversari. Nel secondo incontro invece i Bianchi di Santo Spirito hanno battuto per 3 cacce a 2 gli azzurri, (che pure l’anno scorso per protesta non presero parte alla competizione). Oltre al del match, va detto che intorno a Piazza Santa Croce il clima non sarà certo più placido: le polemiche dei giorni scorsi per il caos biglietti e le rivalità stracittadine sono ben note e non scordiamo che anche nel 2017 la polizia fu costretta a intervenire pure in campo.



