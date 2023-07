Finale Champions League a San Siro?/ Nel 2026 o 2027: come stanno le cose (oggi martedì 18 luglio 2023)

FINALE CHAMPIONS LEAGUE A SAN SIRO? ECCO QUANDO

Per la quinta volta nella storia, la finale di Champions League potrebbe essere ospitata da San Siro. L’annuncio è arrivato dalla Uefa e anche dal sindaco di Milano Beppe Sala: nel 2026 o nel 2027 lo stadio Giuseppe Meazza potrebbe tornare a essere il teatro dell’ultimo atto di Champions League. Non succede dal 2016, quando il Real Madrid sconfisse l’Atletico Madrid ai rigori nella riedizione della finale di due anni prima; a San Siro hanno vinto la Champions League (o Coppa dei Campioni) anche l’Inter nel 1965, il Feyenoord nel 1970 e il Bayern Monaco nel 2001, in un’altra partita terminata ai rigori nella quale i tedeschi avevano battuto il Valencia.

Il quadro per quanto riguarda l’evento e la possibilità che si tenga realmente a Milano è al momento parecchio semplice: le uniche due città candidate per ospitare la finale di Champions League nel 2026 e 2027 sono Milano e Budapest. Di conseguenza, almeno una delle due edizioni dovrebbe andare a San Siro: questo ha detto Sala, mentre la Uefa ha ricordato che l’interesse per ospitare la finale di Champions League non si traduce necessariamente in candidatura.

IL PARADOSSO SU SAN SIRO

Vedremo: l’annuncio potrebbe arrivare a breve, al momento infatti è già nota la sede della finale 2025. San Siro, o meglio la denominazione ufficiale di Stadio Giuseppe Meazza, è riconosciuto universalmente come uno dei grandi templi del calcio, lo adorano tutti e nell’ultima Champions League ha fatto da teatro al derby tra Inter e Milan. Sala, che era presente alla finale dei nerazzurri contro il Manchester City, ha sottolineato come la sua speranza sia quella che la finale di Champions League a Milano sia quella del 2026, quando sarà ancora sindaco del capoluogo lombardo.

Tuttavia, c’è un paradosso: la scelta di Milano come sede della finale di Champions League potrebbe essere facilmente vincolata al fatto che lo stadio sia San Siro. Qualora fosse così, salterebbe inevitabilmente il progetto – in atto da tempo – di costruire un nuovo stadio, anche per questo entro la fine del mese Sala attende una decisione che potrebbe cambiare il percorso delle cose. Se poi sarà Milano, la grande speranza per l’Italia è che una delle nostre rappresentanti sia presente; fosse Inter o Milan giocherebbe proprio nel suo stadio, ma per scoprirlo servirà del tempo…











