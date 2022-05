Finale Conference League 2023/ Quando e dove si gioca: stadio e città

FINALE CONFERENCE LEAGUE 2023: QUANDO E DOVE SI GIOCA

Questa sera si gioca la finale di Conference League: Roma Feyenoord è un evento storico perché la squadra vincitrice sarà la prima a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della neonata competizione. Tuttavia, se sappiamo che la partita di questa sera andrà in scena all’Arena Kombëtare di Tirana, quando e dove si gioca la finale di Conference League 2023? La risposta ce l’abbiamo già, perché come sempre la Uefa anticipa di oltre un anno la sede dell’ultimo atto: saremo quindi alla Eden Aréna di Praga. Stadio i cui lavori sono cominciati 14 anni fa, e poi costruito a tempo di record: di fatto è la risposta, arrivata con circa 50 anni di ritardo, alla scomodità del vecchio Stadion Eden, storica casa dello Slavia Praga.

Il regime comunista ha rallentato di parecchio i lavori, lo Slavia nel frattempo è stato costretto a migrare una prima volta, tornare al vecchio Eden (ristrutturato, ma non abbastanza) e poi ad andare nuovamente a Strahov. Finalmente, il 7 maggio 2008 la Eden Aréna è stata inaugurata: in campo vecchie glorie dello Slavia Praga e una rappresentativa di studenti dell’Università di Oxford. Per la prima volta, ospiterà una finale europea per club: la sua capienza è di circa 21000 spettatori, possibile dunque che per il prossimo anno ci sia una ulteriore ristrutturazione per ampliarne la capienza.

FINALE DI CONFERENCE LEAGUE A PRAGA: ECCO LE ALTRE FINALI EUROPEE

La finale di Conference League 2023 si giocherà dunque alla Eden Aréna di Praga, impianto conosciuto anche con il nome di Synot Tip Aréna per ragioni di sponsorizzazione. Se l’Arena Kombëtare avrà per sempre il primato di essere stato il primo stadio a ospitare una finale di Conference League, questo impianto nella capitale della Repubblica Ceca avrà comunque gli onori il prossimo anno: per la prima volta infatti non solo Praga, ma l’intero Paese potrà dire di essere stato la sede di una finale di una competizione Uefa.

Infatti, mai una finale era arrivata qui: né in Coppa dei Campioni né tantomeno in una Coppa delle Coppe che non esiste più dal 1999, ma neanche in Europa League o, fatto curioso, nella vecchia Coppa Uefa che fino al 1997 veniva disputata in finale doppia, dunque con le due squadre finaliste che potevano ospitare una partita a testa. Anche qui niente, perché nessuna rappresentante di Praga, della Repubblica Ceca o della ex Cecoslovacchia è mai arrivata in finale. A dirla tutta non troviamo precedenti nemmeno in Coppa delle Fiere, una manifestazione che ha avuto un’alternanza tra finale unica e doppia ma è furata soltanto 16 anni, venendo presto rimpiazzata dalla Coppa Uefa; dunque, la finale di Conference League 2023 rappresenta un’altra data storica…











