Finale Gloria fiction Rai, come finisce la fiction?/ Gloria annuncia il suicidio, situazione degenera

Anticipazioni Gloria ultima puntata, martedì 27 febbraio 2024: salta il matrimonio tra Gloria ed Alex

Sta andando in onda la seconda e penultima puntata della fiction di Rai1 con protagonista Sabrina Ferilli ma come finisce Gloria? La trama della serie ruota attorno alla figura dell’attrice Gloria Grandi che sta attraversando un periodo di crisi professionale. Stanca di essere ingabbiata nel ruolo della dottoressa Palazzo nella fantomatica fiction omonima decide di ritornare al mondo del cinema ma le cose si rivelano più difficili del previsto. Tutto cambia, però, quando scopre di avere una macchia sospetta che in seguito si rivelerà innocua ma l’attrice decide di fingere di essere gravamente malata.

Il piano orchestrato dall’agente Manlio (Massimo Ghini) di fingere che Gloria Grandi (Sabrina Ferilli) sia in fin di vita inizia a dare i suoi frutti. L’attrice rilascia interviste ed è stata candidata ai David di Donatello per la carriera ma ben presto la situazione l’è sfuggita di mano. Dalle anticipazioni sull’ultima puntata di Gloria, 27 febbraio 2024, si scopre che il 5° episodio s’intitola Promesse non mantenute e la trama gravita attore alla bugia di Gloria. Sempre più insicura ed in preda dei sensi di colpa l’attrice si riavvicina all’ex marito Alex Pellegrini (Sergio Assisi), Alex è talmente convinto dei sentimenti che prova ancora per la sua ex moglie, da chiedere a Gloria di convolare di nuovo a nozze. Purtroppo, però, quando ormai sembra tutto pronto per la cerimonia, il matrimonio va in frantumi.

Finale Gloria, anticipazioni ultima puntata: Gloria annuncia il suicidio

Dalle anticipazioni sull’ultima puntata di Gloria, 27 febbraio 2024 si apprende che la bugia dell’attrice verrà scoperta da Lucilla (Fiorenza D’Antonio) e Gabriele (Eugenio Franceschini). I due terranno sotto ricatto l’attrice e Manlio pensando di trarne profitto. Gli spoiler sul sesto episodio della fiction dal titolo Addio ai miei cari svela come finisce la fiction di Rai1 Gloria. L’attrice impersonata da Sabrina Ferilli scompare nel nulla.

Dalle anticipazioni sulla puntata del 27 febbraio 2024 si scopre che Gloria Grandi annuncerà il suicidio con una struggente lettera per i suoi cari, che li lascerà addolorati e sgomenti. In realtà la situazione non sarà come appare. Gloria Grandi avrà un piano, vuole denunciare il mondo dei social e dello spettacolo. Lucilla e Gabriele, però, si mettono sulle sue tracce e riescono a scoprire dove si è nascosta. Le cose per lei si mettono davvero male ed interviene per difenderla l’ex marito Alex Pellegrini (Sergio Assisi). L’appuntamento con l’ultima puntata è per domani alle 21.35 circa su Rai1

