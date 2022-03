Finale Grande Fratello Vip 2022, le prove/ Carmen Russo guida le danze: Basciano…

Mancano poche ore all’attesa ed emozionante finale del Grande Fratello Vip, al termine della quale sarà proclamato il vincitore della sesta edizione (la terza condotta da Alfonso Signorini) e nel frattempo gli ex Vipponi sono alle prese con le prove. Ovviamente, come ogni finale che si rispetti, non possono mancare i balletti che apriranno l’ultima puntata in diretta su Canale 5. E chi potrà guidare le coreografie se non la ballerina per eccellenza, Carmen Russo?

In queste ultime ore che ci separano dalla finalissima del reality, la soubrette ed ex gieffina ha postato sul suo profilo Instagram ufficiale le prove del ballo che aprirà l’appuntamento di lunedì in prima serata. Protagonisti, con lei, due dei più giovani concorrenti dell’edizione, ovvero Gianluca Costantino e Alessandro Basciano. Il fidanzato di Sophie Codegoni lo vediamo impegnato con una presa proprio con Carmen Russo.

Grande Fratello Vip, le prove in vista della finale: cresce l’emozione!

Il video delle prove per la finale del Grande Fratello Vip dura appena pochi secondi e si basa sulle note della canzone Head Shoulders Knees & Toes (feat. Norma Jean Martine) di Ofenbach & Quarterhead. Non sappiamo se sarà anche la base musicale del balletto che aprirà la finale del GF Vip. Non è chiaro se tutti gli ex concorrenti, i cosiddetti “fuoriusciti” come li chiama Alfonso Signorini, aderiranno al balletto conclusivo e se questo sarà precedentemente registrato o si svolgerà in diretta. Resta l’enigma Katia Ricciarelli, finora assente nelle ultime puntate dopo la sua eliminazione.

Tutti i dettagli saranno più chiari nelle prossime ore, ma al momento cresce sempre di più l’emozione di scoprire chi sarà il vincitore della sesta edizione del reality che vede in cima alle preferenze Jessica Selassié. Si tratta della maggiore delle principesse etiopi, che tuttavia aspetta di scoprire l’esito del televoto con Giucas Casella: solo uno di loro due potrà accedere alla finalissima e giocarsi il primo posto.

