Il Clandestino/ Anticipazioni terza puntata 22 aprile 2024: ‘alti e bassi’ tra Luca Travaglia e Carolina…

Torna questa sera l’imperdibile appuntamento con Il Clandestino, serie tv in onda su Rai Uno ogni lunedì; ma cosa ci dicono le anticipazioni per la terza puntata? La trama con protagonista Luca Travaglia – interpretato da Edoardo Leo – ha già incollato allo schermo i telespettatori nei precedenti due episodi; ma la terza puntata si appresta ad essere ancora più ricca di colpi di scena e di circostanze misteriose e ambigue pronte ad essere scandagliate tra indagini e storie parallele.

Prima di tuffarci nelle anticipazioni de Il Clandestino – per la terza puntata in onda questa sera, in prima serata, su Rai Uno – ricordiamo dove eravamo rimasti nell’appuntamento della scorsa settimana. Luca Travaglia si era ritrovato prima a dover dirimere le convinzioni di una donna che, convinta dell’infedeltà del marito, sembrava disposta a tutto. Successivamente il protagonista de Il Clandestino si è cimentato nella difesa di una modella di origini arabe che sembrava essere attanagliata da un uomo che per nulla condivideva la sua scelta professionale.

Anticipazioni Il Clandestino: Luca Travaglia tra comunità rom e una gang latina

Entrando finalmente nel merito delle anticipazioni de Il Clandestino, come di consueto la serata sarà divisa in due episodi con due linee temporali differenti. Nel primo – dal titolo “Il Processo” – Luca Travaglia si ritroverà al centro di una situazione piuttosto inusuale. Delle ragazze rom chiederanno infatti il suo aiuto al fine di dare manforte al fratello che rischia di subire serie ripercussioni per via delle regole vigenti nella comunità. Nel frattempo, il protagonista tornerà sui suoi passi dopo aver preso le distanze da Carolina: una serata romantica alla prima della Scala metterà un punto alle incomprensioni.

Proseguendo con le anticipazioni de Il Clandestino – per la terza puntata in onda questa sera, 22 aprile 2024 – il secondo episodio dal titolo “Barrìo Crovetto” metterà il protagonista faccia a faccia con una temibile gang latina. Luca Travaglia verrà infatti assunto per tutelare un ragazzo di nome Santiago che nel frattempo risulta ricercato dalla polizia. Intanto, Bonetti continua a tentare di ricostruire il puzzle per scoprire cosa e chi c’è dietro le donazioni in denaro che in passato servivano per le sue cure, pagate proprio dal protagonista.











