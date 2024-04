Il Clandestino 2, si farà?/ Anticipazioni Le ipotesi in attesa del finale di stagione

Siamo giunti al giro di boa per una nuova serie tv targata Rai che sta spopolando tra gli appassionati: stiamo parlando de Il Clandestino, saga con protagonista Edoardo Leo nei panni di Luca Travaglia. La trama è un mix di mistero, azione e situazioni dense e intricate con il personaggio cardine chiamato a dirimere il tutto con audacia e ingegno. Nonostante manchino ancora alcune settimane alla sua conclusione, molti si chiedono se secondo le anticipazioni Il Clandestino 2 si farà e dunque se le avventure di Travaglia avranno un seguito.

Il finale di stagione de Il Clandestino è previsto per il prossimo 13 maggio: una data da segnare in rosso sul calendario dato che andranno in onda gli ultimi due episodi, per un totale di dodici divisi per puntata. Come di consueto, l’ultimo atto di un capitolo offre sempre spunti interessanti per capire o provare ad intuire se è previsto un seguito. E’ lecito credere che, a prescindere dai rumor, se Il Clandestino 2 si farà lo capiremo da quanto il finale sarà aperto oppure no.

Anticipazioni Il Clandestino 2, quale destino per Luca Travaglia?

Altro fatto da prendere in considerazione per capire se Il Clandestino 2 si farà sono ovviamente gli ascolti. Stando a quanto già visto in tv nei primi appuntamenti, è evidente quanto i telespettatori siano rimasti impressionati dalla bellezza della trama con protagonista Edoardo Leo nei panni di Luca Travaglia. Uno share altissimo soprattutto per il primo appuntamento, nonostante sulle altre reti ci fossero ‘avversari’ decisamente temibili.

Chiaramente, l’onda del gradimento – in quanto tale – può sempre essere ondivaga. E’ presto per parlare di successo dato che mancano ancora altri 4 appuntamenti (incluso quello di questa sera) prima del tanto atteso finale di stagione. Solo allora probabilmente sarà più chiaro se Il Clandestino 2 si farà oppure se il destino della nuova serie tv in onda su Rai Uno sarà quello di concludersi con il primo e unico capitolo.

