Finale Marconi: l’uomo che ha connesso il mondo/ Anticipazioni ultima puntata 21 maggio 2024, Isabella rischi

Dalle anticipazioni sulla seconda ed ultima puntata di Marconi: l’uomo che ha connesso il mondo si scopre quale sarà il gran finale della fiction di Rai1 incentrata sulla figura del grande scienziato ed inventore della radio concentrandosi soprattutto su un’intervista concessa a Isabella Gordon, Ludovica Martino. Facendo un passo indietrio, nel clima di tensione internazionale il regime fascista si aspetta che Marconi, impersonato da Stefano Accorsi contribuisca alla creazione di una nuova arma. Inizialmente fedele al Duce lo scienziato con il passare degli anni ha mostrato molte reticenze contro il Fascismo.

In questo clima lo scienziato viene intervistato da una misteriosa e preparata giornalista Isabella Gordon che si scoprirà essere un spia inviata dal governo fascista per scoprire i suoi progetti. Le anticipazioni sulla puntata finale di Marconi: l’uomo che ha connesso il mondo rivelano che l’inventore della radio si recherà da Benito Mussolini per proteggere Enrico Fermi. Nel frattempo la giornalista trova la sua casa svaligiata e lo scienziato inizi a nutrire dubbi nei suoi confronti.

Finale Marconi: l’uomo che ha connesso il mondo: come finisce la fiction di Rai1

E sempre stando a quanto riportano le anticipazioni sul finale di Marconi: l’uomo che ha connesso il mondo. Marconi scoprirà la verità su Isabella. La situazione, però, precipiterà velocemente e la donna è braccata dall’OVRA. L’unico che può salvarla è lo stesso Marconi che, però, è furioso con lei. Cambierà idea?

La fiction di Rai 1, Marconi: L’Uomo che Ha Connesso il Mondo è visibile sulla piattaforma streaming RaiPlay. E dopo la messa in onda e il passaggio in TV, tutte le puntate di Marconi vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma. Racconta gli ultimi anni di vita dello scienziato, quando stava lavorando e studiando le microonde in pieno fascismo e poi con dei flashback viene ripercorso il suo immenso talento.

