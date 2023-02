Finale Sanremo 2023, streaming video Rai Play/ Diretta tv quinta serata: oggi il…

Finale Festival di Sanremo 2023: come vedere la diretta televisiva

Come vedere la finale del Festival di Sanremo 2023? Ci sono diverse modalità per seguire la finalissima della 73esima edizione del Festival che si conclude oggi, sabato 11 febbraio, con l’elezione del vincitore assoluto. Esattamente come accaduto per le precedenti serate del Festival, anche la finalissima sarà trasmessa in diretta da Raiuno. Il sipario sulla finale di Sanremo 2023 si aprirà subito dopo l’edizione del Tg1 della 20.

Andrea Delogu condurrà l’ultima puntata di Prima Festival con cui darà qualche anticipazione sulla serata per poi lasciare la linea ad Amadeus e Gianni Morandi che, insieme a Chiara Ferragni, condurranno la lunga finalissima. Tutta la serata, a partire dalle 20.40, sarà così trasmessa in diretta televisiva da Raiuno.

Come vedere la diretta streaming della finale del Festival di Sanremo 2023

La finalissima del Festival di Sanremo 2023 può essere seguita non solo in diretta televisiva, ma anche in diretta streaming. La messa in onda del Festival su Raiplay sta avendo un grandissimo successo. Per seguire la finale del Festival di Sanremo 2023 in diretta streaming basta collegarsi al sito Raiplay e seguire tutta la diretta contemporaneamente a quella televisiva.

Si può scaricare, tuttavia, anche l’applicazione di Raiplay, disponibile per tutti i dispositivi mobili. Raiplay, infine, permette di guardare la singola esibizione, di rivedere i momenti più belli della serata e anche di cominciare a vedere la diretta streaming nonostante la diretta televisiva sia già cominciata. La diretta streaming è garantita dall’inizio della serata fino al momento finale con l’elezione del vincitore.

