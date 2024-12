Si chiude nel migliore dei modi questa edizione di X Factor 2024, con una finale in Piazza del Plebiscito a Napoli. Non era mai successo prima nella storia del programma, eppure, quest’anno la produzione ha voluto fare le cose in grande dato l’incredibile successo intorno allo show. A sfidarsi saranno I Patagarri, Mimì, Les Votives e Lorenzo Salvetti. Quattro concorrenti tutti meritevoli di vincere, e ben tre di loro appartenenti alla squadra del giudice Achille Lauro, che ha trionfato nella sua prima esperienza a X Factor 2024.

A condurre l’ultima puntata troveremo come sempre Giorgia, cantante dalla voce sublime che ad ogni live ci ha incantati con medley di vario tipo e canzoni toccanti. Ospiti attesissimi di oggi 5 dicembre 2024, Gigi D’Alessio e Robbie Williams. Il primo, non poteva mancare per rendere onore alla sua Napoli, mentre il cantante di Angels si trova in un periodo molto particolare della sua vita: a gennaio 2025 uscirà “Better Man“, film dedicato alla storia della sua carriera dagli anni ’90 in poi. Che dire, ci attende una serata entusiasmante che coronerà di sicuro un percorso innovativo e pieno di grandi emozioni.

Finale di X Factor 2024 a Napoli

La finale di X Factor 2024 sta per arrivare. Tutto è pronto per stasera, giovedì 5 dicembre. Alle 21 inizierà l’ultimo live show nel quale scopriremo chi è il vincitore di X Factor 2024 tra Mimì, Lorenzo Salvetti, I Patagarri e Les Votives. Ad attenderci ci saranno anche i giudici Achille Lauro, Manuel Agnelli, Paola Iezzi e Jake La Furia. Senza nulla togliere ai concorrenti, sono stati proprio i coach ad essere i veri protagonisti di quest’anno. Da diverso tempo mancava quella sana complicità, quella collaborazione tra giudici e le numerose risate che fanno da sfondo alla gara. E loro quattro ci sono riusciti: hanno reso questa edizione una delle più seguite e appassionanti della storia del programma.

Piazza Del Plebiscito sarà blindata, con una folla immensa di spettatori e biglietti che sono andati a ruba sin dalle prevendite a inizio programma. Il palco, allestito a forma di X, accoglierà i quattro finalisti che questa sera si esibiranno ognuno in ben cinque canzoni: una cover, tre pezzi tra i loro migliori cantati durante il programma e il loro inedito. Oltretutto, si è già diffusa un’ottima notizia: i giudici sono stati già riconfermati per il prossimo anno, per la gioia dei fan che li rivedranno presenti anche per l’edizione 2025. Merito dell’impegno e della simpatia di tutti e quattro!

Assegnazioni finale X Factor 2024: cosa cantano i quattro cantanti in gara

Passiamo ad una delle domande più gettonate: cosa canteranno i concorrenti durante la finale di X Factor 2024? Sul piatto ci sono brani incredibili. Partiamo dai Patagarri, che questa sera, durante l’ultimo live show a Napoli porteranno una canzone che ci farà fare un tuffo nella storia. Stiamo parlando della colonna sonora del musical Mary Poppins, “Cam-Caminì“, uno dei pezzi più amati del film. Lorenzo Salvetti, invece, salirà sul palco cantando la cover di Cosa mi manchi a fare di Calcutta, un pezzo che ha fatto innamorare moltissimi giovani delle ultime generazioni.

Grande responsabilità anche per Mimì, l’unica concorrente finalista di Manuel Agnelli. La giovane 17enne si esibirà in “Because The Night” di Patti Smith: riuscirà a rendere giustizia al brano? Noi abbiamo pochi dubbi! Infine i Les Votives, altra rockband di Achille Lauro. I tre ragazzi sono pronti per cantare la romanticissima “Someone Like You” di Adele, pezzo con cui è diventata famosa, nonchè uno dei brani che hanno totalizzato più vendite degli ultimi anni. Le manche di stasera saranno ben tre, e nella prima, intitolata “My Song“, tutti gli artisti saranno liberi di scegliere il brano che secondo loro li rappresenta di più.

X Factor 2024, dove vedere la finale in diretta, in streaming e a che ora

Dove vedere la finale di X Factor? Per collegarsi direttamente con Piazza del Plebiscito a Napoli basta andare sul canale di Sky Uno in modo tale da seguire la diretta tv. L’ultima puntata è però visibile anche in streaming, dato che si tratta di un live. Gli appassionati del programma potranno dunque collegarsi anche su Tv8 per seguire la finale e scoprire chi è il vincitore di X Factor 2024. Ma non è finita qui, la live di stasera 5 dicembre è disponibile anche su NOW, piattaforma su cui è necessario registrarsi per avere a disposizione alcuni canali di Sky. Questa sera, a differenza delle dirette precedenti, la puntata inizierà alle 21.00.