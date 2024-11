Lorenzo Salvetti, il cantante più giovane di questa edizione di X Factor 2024, si è presentato sul palco della semifinale con un pezzo decisamente importante: “Caruso” di Lucio Dalla. Sin dal momento delle assegnazioni, il giovane si è detto preoccupato di questa esibizione, dato che basta esagerare un poco con la voce per mandare tutto all’aria. Oltretutto, si tratta di uno dei capisaldi della musica italiana, un vero e proprio diamante consegnato nelle mani del bravissimo concorrente di Achille Lauro. Ma come ogni diamante che si rispetti, comporta una buona dose di responsabilità per custodirlo al meglio.

La performance è stata struggente, sentita e presa sul serio, ma uno dei giudici, Manuel Agnelli, ha commentato con una frase che ha gelato il pubblico: “Questo pezzo è troppo per te“, ha detto al cantante. Inutile dire quanti siano stati i fischi del pubblico, che come Paola Iezzi si è trovato totalmente in disaccordo con l’opinione del cantante degli Afterhours. A “difendere” Lorenzo Salvetti anche il suo giudice Achille Lauro, che ha invocato il suo “Senato“, ammettendo di aver sentito da parte di Lorenzino tutto il pathos del caso.

Lorenzo Salvetti

Dopo l’esibizione di Lorenzo Salvetti anche Jake La Furia ha voluto esprimersi in merito. Il giudice ha ammesso di avere un debole per il giovane cantante, che durante le prove di questa settimana si è anche reso disponibile per aiutare Francamente al pianoforte durante le prove. Inutile dire che Lorenzo Salvetti sia proprio un bravo ragazzo, che vuole far musica in modo serio e professionale. Ma riuscirà il suo mal d’amore a salvarlo dall’eliminazione?

In ogni caso, il giovane ha reagito con grande garbo di fronte alle parole di Manuel Agnelli dicendo di accettare la critica. Non resta ora che scoprire cosa succederà e se Lorenzo Salvetti arriverà in finale o se invece verrà penalizzato dalle parole del giudice che lo ha spento dopo la sua commovente performance.

