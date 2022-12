Finaliste Miss Italia 2022/ Miss Calabria: “Mamma fu vittima di violenza domestica”

Torna lo spazio dedicato alle finaliste di Miss Italia 2022 a I Fatti Vostri e ospite del programma di Rai Due vi erano Miss Liguria, Miss Molise e Miss Calabria. A prendere la parola per prima è stata Miss Liguria, Mariela Nunez: “Ero una bimba molto timida, lo sono tutt’ora, ero una bimba tranquilla. Io sono la più piccola di casa, ho una sorella più grande. Qual è il mio sogno? Io sfilo, faccio modella e fotomodella, e il mio sogno sarebbe quello di poter sfilare per l’alta moda e anche affacciarmi nel mondo dello spettacolo e del cinema, anche se devo prima superare una mia piccola paura che è quella di parlare in pubblico, quindi oggi tanta roba”.

Così invece Vanessa, Miss Calabria: “Sono cresciuta senza una figura paterna, mia madre si è presa cura di me e mio fratello da sola. Mia mamma è stata vittima di violenza domestica ed ha sofferto di depressione. Dopo dieci anni ha avuto il coraggio di lasciarlo e denunciarlo e quindi dico a tutte le donne di fare lo stesso. Spero che Miss Italia mi aiuti a realizzare il mio sogno – ha continuato una delle prossime finalista di Miss Italia 2022 – che è quello di diventare attrice, studio da quando ho 14 anni, ho recitato in vari film e cortometraggi, davanti alla telecamera mi sento me stessa e sono convinta che sia la mia strada”.

FINALISTE MISS ITALIA, IL SOGNO DI MISS BASILICA: “SPERO DI ANDARE LONTANO NEL MONDO DELLA MODA”

Roberta Albano, Miss Basilicata, ha infine spiegato: “Sono stata molto coccolata e sempre viziata perchè ero l’ultima arrivata. Da piccola ero sensibile ma anche molto lunatica e fanatica. Se dovessi vincere Miss Italia? Pratico pallavolo da 7 anni, una passione nata a casa fra i banchi di scuola delle medie. Ho visto questo volantino per un open day, ero felice e contenta, ci ho provato e dopo due anni ho partecipato al campionato di Serie C. Vorrei comunque scoprire il mondo della moda e spero che Miss Italia mi porti lontano”.

