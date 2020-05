Finalisti Amici Speciali/ Chi sono? Irama, Alberto e Michele Bravi i favoriti del web

Pubblicità

Tempo di semifinale per i 12 campioni di Amici Speciali. Una puntata davvero emozionante per i ragazzi visto che questa volta non ci sarà soltanto un vincitore alla fine ma ci saranno più manche alla fine delle quali verranno proclamati finalisti e ben 8 eliminati. Ma chi riuscirà davvero a conquistare i quattro posti in finale che, ricordiamo, andrà in onda venerdì prossimo su Canale 5? Spulciando tra le opinioni del web alcuni nomi sovrastano altri. Uno di questi è quello di Irama. Il cantante ha portato sul palcoscenico di Canale 5 il suo nuovo singolo, Mediterranea, che si prepara a diventare il tormentone di questa estate. Ed è proprio dal successo che sta ottenendo già in queste prime settimane che il pubblico ritiene doveroso che un posto in finale sia suo.

AMICI SPECIALI, MICHELE BRAVI E IRAMA FINALISTI?

Quali saranno i finalisti di Amici Speciali? Se un posto, per il web, deve andare ad Irama, un altro dovrebbe invece essere di Alberto Urso. Il ragazzo è sicuramente uno dei più dotati e talentuosi che hanno calcato il palco di Amici e, anche in questa occasione, è riuscito a far sfoggio della sua potenza vocale. Un altro posto in finale se lo giocherebbero invece Random e Michele Bravi, due talenti giovani che il pubblico ha apprezzato con sorpresa e piacere. Il ritorno in scena di Bravi, d’altronde, ha ottenuto un impatto forte e positivo sui telespettatori. Un quarto posto potrebbe infine andare ad un ballerino e Alessio Gaudino, vincitore della prima puntata di Amici Speciali, sarebbe quello più vicino all’obiettivo.



