Finalisti Isola dei Famosi 2022: chi sono?/ Incognita su Edoardo: Pamela outsider

Finalisti Isola dei Famosi 2022: Edoardo Tavassi in forse a causa dell’infortunio

L’Isola dei Famosi 2022 sta per volgere al termine ed ovviamente è tempo di pronostici: chi saranno i finalisti dell’edizione? Tra una settimana esatta il reality condotto da Ilary Blasi giungerà alla sua finalissima durante la quale sarà decretato il vincitore, ma c’è ancora un tassello mancante che sarà riempito esattamente stasera, quando scopriremo chi saranno ufficialmente i finalisti dell’Isola. I naufraghi che sin dal principio (e fino a qualche settimana fa) erano dati per i favoriti dell’edizione, ormai sono fuori da un pezzo. Il riferimento è a Guendalina Tavassi ed Alessandro Iannoni che, per ragioni differenti, sono stati costretti a lasciare il gioco anzitempo.

Intanto ad essere già nella lista ufficiale dei finalisti c’è Nicolas Vaporidis che può tirare un sospiro di sollievo e prepararsi a vivere con più tranquillità la finale. Ma chi potrebbe quindi aggiungersi nella puntata di oggi dell’Isola dei Famosi? Edoardo Tavassi potrebbe ottenere un posto in finale ma tutto dipenderà dalle sue condizioni di salute. L’infortunio al ginocchio, infatti, è stato così grave che potrebbe portare ad un suo ritiro forzato proprio prima della finalissima del gioco. Ad ogni modo, secondo le quote Snai, lui sarebbe proprio uno dei favoriti ad andare in finale con una quota di 2,75.

Pamela Petrarolo outsider tra i finalisti dell’Isola dei Famosi?

Alla rosa dei possibili finalisti dell’Isola dei Famosi 2022 potrebbe aggiungersi anche Carmen Di Pietro. Se, dunque, il figlio ha interrotto la possibilità di giungere in finale e magari concorrere alla vittoria del reality, ci penserà la madre a farsi valere, almeno secondo gli scommettitori Snai che le hanno attribuito una quota attorno a 5,00. Potrebbero giocarsi un posto tra i finalisti anche Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè, entrambi a quota 10. Le loro ultime strategie – vere o presunte – hanno certamente contribuito ad attirare l’attenzione dei telespettatori, ma chi sarà premiato?

Passiamo ora ai naufraghi che molto probabilmente potrebbero vedersi sfuggire tra le mani la possibilità di essere tra i finalisti dell’Isola dei Famosi: Pamela Petrarolo non avrebbe conquistato né i bookmaker né il pubblico che si è espresso attraverso i sondaggi online, finendo all’ultimo posto della classifica. Non c’è davvero alcuna possibilità di vederla in finale? In realtà mai dire mai: l’Isola nel corso delle varie edizioni ci ha infatti insegnato che proprio i naufraghi che concorrono in solitaria potrebbero avere la possibilità di arrivare all’ultima tappa spiazzando tutti. Ed in tal caso, Raz Degan insegna.











