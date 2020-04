Finalisti Pechino Express 2020/ Collegiali e Top a rischio? Wedding Planner in pole

Chi saranno i finalisti di Pechino Express 2020? Il viaggio dei concorrenti dell’adventure game di Raidue sta per giungere al termine. Oggi, martedì 7 aprile, in prima serata su Raidue, andrà in onda la semifinale dell’ottava edizione di Pechino Express che decreterà la coppie dei finalisti che, la settimana prossima, si contenderanno la vittoria cercando di raggiungere Seoul, la meta finale di un viaggio incredibile. Questa sera, ad attraversare le strade della Corea del Sud e ad affrontare le sfide e il freddo di quella terra saranno le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi). Quali e quante coppie conquisteranno l’accesso alla finale?

FINALISTI PECHINO EXPRESS 2020: WEDDING PLANNER SENZA RIVALI?

Tra le quattro coppie che hanno conquistato la semifinale di Pechino Express 2020, l’unica che non dovrebbe avere problemi a raggiungere la finalissima è quella dei Wedding Planner. Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi, nel corso delle varie tappe, hanno dimostrato di avere non solo grande feeling, ma anche un forte spirito agonistico. Enzo Miccio, in particolare, ha più volte ribadito di voler arrivare non solo in finale, ma anche di voler vincere e, finora, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per riuscirci. Le altre tre coppie, invece, sono più a rischio: i Gladiatori hanno perso lo smalto dell’inizio mentre le Collegiali e le Top, a causa di alcuni contrasti interni, rischiano di tornare a casa ad un passo dalla finalissima. Tra le altre tre coppie, tuttavia, il pubblico dei social pensa che a rischiare maggiormente siano le Collegiali che la settimana scorsa si sono salvate perchè la tappa non era eliminatoria.



