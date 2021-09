Fino all’ultimo battito, location/ Dov’è stata girata la fiction? La Puglia indiscussa protagonista

Fino all’ultimo battito, qual è la location della nuova fiction di Raiuno diretta da Cinzia Ch Torrini? La storia di un dramma medico con protagonisti Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero è ambientata in una delle regioni più belle d’Italia: la Puglia. Buona parte delle riprese sono state girate presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce, struttura medica che è stata durante il boom della pandemia da Coronavirus il centro nevralgico della gestione dei pazienti affetti da Covid-19. Nonostante la storia racconti il dramma di Diego, brillante cardiochirurgo che decide di siglare un patto col diavolo Cosimo Patruno per salvare la vita della figlia, c’è spazio anche per ammirare le bellezze della Regione.

La fiction è stata girata tra gennaio e marzo 2021 in Puglia scegliendo come location le città di Bari, Polignano a Mare, Conversano, Lecce, Molfetta e Bitonto. A Lecce le riprese della serie sono state fatte presso l’ospedale Vito Fazzi ed al Vecchio ospedale di Poggiardo, mentre a Molfetta presso la banchina di San Domenico, lo stadio Paolo Poli ed il centro storico.

Fino all’ultimo battito, tutte le location della serie con Marco Bocci

Tra le location più belle di “Fino all’ultimo battito” c’è sicuramente Polignano a mare. Il paese di Domenico Modugno è un vero e proprio gioiellino della Puglia. Una location magica che può vantare su attrattive come: le grotte marine, la lama monachine e il centro storico. Da Polignano a Mare poi le riprese hanno toccato anche la bellissima Molfetta e la città di Bari.

Ma non finisce qui, visto che a fare da cornice al dramma personale del protagonista ci sono anche: l’Università degli studi di Bari, l’Ospedale Miulli di Acquaviva, il Circolo Unione del Teatro Petruzzelli di Bari, il Teatro Traetta di Bitonto. Infine alcune scene della fiction sono state fatte anche a Bitonto, sempre in Puglia peraltro paese natale di Bianca Guaccero.

