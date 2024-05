Finucci e Annalisa de La pupa e il secchione 2024 sono innamorati?/ Lui si ‘dichiara’, lei: “Chi lo sa…”

Coppia in gioco e chissà anche coppia nella vita: tra Finucci e Annalisa sta forse nascendo qualcosa che va oltre l’amicizia e la semplice collaborazione. La semifinale de La pupa e il secchione 2024 ci ha raccontato di un reciproco aprirsi da parte dei due concorrenti e, a dispetto delle attese e dei preconcetti, la giovane è sembrata anche lei presa dal ragazzo, anche se inizialmente era sembrata restia nell’ammetterlo alle compagne di viaggio.

“Non c’è niente ragazze, non mi piace esteticamente… Caratterialmente mi piace al 100%, per l’aspetto fisico però zero”. Queste le parole di Annalisa, incalzata dalle pupe a proposito del presunto interesse per Finucci. Tutte concordi hanno fatto notare come fosse evidente una certa intesa tra i due ma la concorrente de La pupa e il secchione 2024 ha voluto mettere un freno agli entusiasmi. Poco dopo però, in un confronto con il secchione, l’impressione è stata decisamente opposta.

“Siamo arrivati quasi alla fine e quindi volevo chiederti cosa pensi realmente di me…”, Annalisa incalza così Finucci in un momento quasi romantico nel giardino della struttura che li ospita a La pupa e il secchione 2024. Il giovane forse non aspettava altro e in maniera chiara e decisa ha asserito: “Sei una ragazza senza montature e maschere, nel tuo essere estroversa riesci ad essere pura, questo mi piace. Ho trovato una persona reale, che vuole mettersi in gioco; una complicità secondo me si è creata e a me fa molto piacere. Prima era una speranza, ma ora ne sono convintissimo.”.

Annalisa è sembrata particolarmente felice di ascoltare le parole di Finucci a La pupa e il secchione 2024: “Con la tua entrata è uscita fuori tutta me stessa, tra noi c’è molta complicità, chi lo sa… Basta uno sguardo a volte per capirti, e penso che qua dentro sei la persona con cui mi capisco di più. Una figura maschile così non l’ho mai avuta, riesci a farmi esprimere nella totalità”. Sulla stessa lunghezza d’onda si è detto anche il concorrente: “Abbiamo vissuto insieme alla fine, abbiamo convissuto, le chiacchiere prima di andare a letto… Anche lo sguardo appena svegli mi ha fatto vedere l’affiatamento, ed è una cosa che mi piace”.











