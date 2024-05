Candido è innamorato di Anastasia a La pupa e il secchione 2024?/ “Mi sento diverso”, ma lei non si espone…

L’avventura de La pupa e il secchione 2024 è ufficialmente entrata nel vivo; siamo ormai giunti alla semifinale e buona parte dei giochi sono ormai fatti. Tra un verdetto e l’altro e le consuete sfide che allietano i telespettatori, qualcuno inizia ad avvertire un sentimento particolare: stiamo parlando di Candido, sempre più legato ad Anastasia.

La pupa e il secchione 2024, semifinale/ Diretta e coppie finaliste: Gorrino conquista Paola Barale!

Nel corso della semifinale de La pupa e il secchione 2024, Candido ha espresso in maniera sibillina un evidente interesse nei confronti di Anastasia, la pupa in coppia con l’amico Gorrino. “E’ innamorato!”, non ha dubbi Federica parlando del rapporto tra i due e anche le parole del secchione sembrano confermare la tesi dell’infatuazione: “Quando sto con lei emerge dentro di me qualcosa che non riesco a spiegare”.

Annalisa sbotta per la nomination di Rifugiato a La pupa e il secchione 2024: “Ipocrita!”/ Lui: “Non è così…”

Candido, arriva anche l’approvazione di Gorrino a La pupa e il secchione 2024: “Via libera con Anastasia…”

Dalle parole di Candido si evince la consapevolezza di un interesse nei confronti di Anastasia a La pupa e il secchione 2024, senza però che sia in grado di dare effettivamente un nome a quel sentimento provato. “Quello che sento non lo riesco a definire ed è questa forse la cosa più affascinante: mi sento diverso con lei”. In attesa di capire cosa ne pensa l’altra metà, il giovane ha deciso di mettere al corrente anche l’amico Gorrino.

“Lei è un’amica per me, non provo attrazione e anche tu sei un amico; quindi questa dinamica per me non fa alcuna differenza… Se senti qualcosa vivilo, è l’unico consiglio che ti posso dare”. Queste le parole di Gorrino che sostanzialmente concede la sua approvazione a Candido nel merito dei sentimenti sempre più forti nei confronti di Anastasia. Chissà cosa ne pensa la pupa che, intanto, non si è ancora esposta sulla questione.

Simone Finucci e Annalisa, La pupa e il secchione 2024/ Alchimia alle stelle, ma dopo il primo approccio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA