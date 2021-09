Fiona May: “Sono una mamma libera”/ “Alle mie figlie insegno il rispetto e…”

Fiona May, mamma, moglie, atleta e donna in carriera, ospite della puntata in onda oggi, giovedì 2 settembre, di Dedicato, il programma di Raiuno condotto tutte le mattine da Serena Autieri, ha parlato delle emozioni vissute da mamma alle Olimpiadi di Tokyo. In collegamente da casa, Fiona May che, nel corso della sua carriera, ha partecipato anche a Ballando con le stelle e ha recitato nella fiction Rai “Butta la luna”, si è lasciata andare ad una riflessione sulla maternità.

Reduce dalle Olimpiadi di Tokyo che ha seguito in veste di commentatrice, Fiona May racconta le emozioni provate. “Con le gare di atletica ho provato una grande emozione. Maggiore di quella che provovo quando gareggiavo io”, ammette la May. “Vedere tutti questi risultati come cinque medaglie d’oro è stato bellissimo“, aggiunge ancora.

Fiona May: “Ecco che mamma sono”

Fiona May, però, non è solo un’atleta, ma è anche la mamma di un’atleta. La figlia Larissa Iapichino, però, a causa di un infortunio, non ha potuto partecipare ai Giochi Olimpici.”Sono orgoliosa di lei. Spero che continui così“, ammette. Fiona, però, è anche mamma di Anastasia che ha 12 anni. Alla domanda di Serena Autieri su che tipo di mamma sia, la May risponde:

“Sono una mamma abbastanza libera, ma allo stesso tempo cerco di insegnare il rispetto per gli altri e per se stessi. Cerco d’insegnare quanto sia importante studiare perchè lo studio apre le porte a ciò che si vuole fare“, spiega.

