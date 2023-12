Fiordaliso crolla e piange al Grande Fratello: “Mi manca innamorarmi”/ “Ho paura di essere ridicola”

Fiordaliso si sfoga con Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023: “Mi manca innamorarmi”

Crollo di Fiordaliso al Grande Fratello 2023. Durante una chiacchierata in giardino con Beatrice Luzzi, la cantante è tornata a parlare del suo rapporto con l’amore. Da tempo la donna non ha un uomo al suo fianco, una sensazione della quale sente la mancanza. Tuttavia Fiordaliso ammette di avere dei freni in questo senso.

“Qui mi sono molto aperta, il cuore mi si è aperto qua, moltissimo. Mi manca” ha ammesso Fiordaliso chiacchierando con Beatrice. “E già questa è una bella consapevolezza che hai preso, perché quando sei arrivata non eri così” ha sottolineato allora l’attrice. “È vero, è vero. Mi manca innamorarmi, però ho paura di essere ridicola” ha confessato la cantante, non trattenendo le lacrime.

Fiordaliso confessa in lacrime: “Devo innamorarmi di nuovo”

Beatrice Luzzi ha allora cercato di incoraggiare Fiordaliso: “Una persona come te si fa questo problema? Una donna rock? Tu non sei una donna con degli schemi!” ha sottolineato l’attrice. Poi ha continuato: “Il tempo passa per tutti, ma non ci si dovrebbe precludere occasioni, non ci si deve vietare nuove emozioni, nuovi incontri, nuovi amori. Fuori ricomincerà tutto daccapo. C’è ancora amore per te”. Fiordaliso ha però sottolineato di sentirsi ridicola al pensare di rimettersi nuovamente in gioco nell’amore.

Massimiliano Varrese si è poi affiancato a Beatrice Luzzi e si è intromesso nel discorso, anche lui incoraggiando la cantante la lasciarsi andare. Per entrambi la cantante ha ancora tanto da dare. Fiordaliso – che di recente ha litigato con Rosanna Fratello -, convinta in parte dalle parole dei due compagni d’avventura, a quel punto ha voluto lasciarsi andare a una promessa: “Devo innamorarmi di nuovo”.











