Fiordaliso di nuovo in ospedale: come sta?/ “Mi hanno cambiato la cura, spero di non rioperarmi”

Pochi giorni dopo essere stata operata d’urgenza per una peritonite, Fiordaliso, ha annunciato di aver avuto nuovi problemi di salute in seguito ai quali è andata nuovamente al pronto soccorso per ricevere nuove cure. “Sono di nuovo al pronto soccorso …ho avuto una ricaduta …mi ricoverano e forse mi rioperano ….andiamo avanti ….ne usciremo prima o poi….“, ha scritto sui social ricevendo l’affetto e il supporto dei fan che le stanno dando la forza per affrontare tutto.

Fiordaliso aveva così lasciato in bilico il proprio pubblico sottoponendosi ad ulteriori esami per capire la causa dei nuovi problemi di salute e per capire se fosse necessaria una nuova operazione. Dopo aver ricevuto le prime risposte dai medici, la cantante è tornata sui social aggiornando tutti sulle proprie condizioni.

Fiordaliso: ecco come sta

Con una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram, Marina Fiordaliso rassicura i fan, preoccupati per la sua salute, e spiegando cos’è successo nelle ultime ore. “Ragazzi vi do aggiornamenti: sono ancora in ospedale, mi hanno cambiato la cura”, scrive la cantante condividendo anche una sua foto.

“Stanotte non ho avuto la febbre. Aspettiamo e speriamo di non essere nuovamente operata. Ce la metto tutta. Grazie per il vostro sostegno“, ha aggiunto. “Marina bella, dai”, commenta Tiziano Ferro. “Forza“, aggiunge Stefania Orlando. “Amore mio prego perché tu ti riprenda prestissimo senza bisogno di interventi chirurgici. Ti voglio troppo bene cucciola. Forza guerriera”, è il commento di Francesca Leotta.

