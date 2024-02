Fiordaliso e la morte del padre Auro/ “Lutto non ancora superato. Non l’ho perdonato subito…”

Fiordaliso, dal Grande Fratello 2023 con furore: “Tornare alla normalità non è stato facile…”

Dopo aver vissuto da veterana l’esperienza al Grande Fratello 2023, nel salotto di Verissimo è arrivata Fiordaliso per raccontare le prime emozioni dopo i mesi nel reality e per emozionarsi parlando della sua vita carica sotto ogni punto di vista. “Com’è stato tornare a casa? Ho avuto delle difficoltà, anche perchè li ci svegliavano con la musica e la luce al massimo; però dai sono stata bene questi 5 mesi”. La cantante ha poi spiegato come sia stato importante per lei trascorrere il proprio tempo nella Casa più spiata d’Italia, soprattutto dopo il dolore per la perdita di suo padre risalente allo scorso mese di maggio.

Sebastiano Bianchi e Paolino Tonoli, figli Fiordaliso/ “Avevo 15 anni, a quel tempo…”

“A maggio è mancato papà, l’ho accudito come un mio figlio insieme ai miei fratelli. Lui viveva a casa mia, per fortuna se n’è andato in poco tempo… Aveva una brutta malattia, l’abbiamo scoperto quando ormai era tardi e aveva 93 anni, non aveva senso nemmeno avere un accanimento terapeutico. Se n’è andato dolcemente, nemmeno se ne è accorto o forse non ce l’ha voluto far sapere. Io non l’ho lasciato un attimo e questa cosa mi porta grande serenità…”. Queste le commoventi parole di Fiordaliso in relazione alla triste scomparsa di suo padre. La cantante ha poi aggiunto: “Mia madre invece è andata via da sola a causa del Covid, quella per esempio è stata davvero una tragedia. Forse grazie a come mia madre se n’è andata sono riuscita a non lasciare un attimo mio padre, quando è mancato gli abbiamo fatto una festa bellissima; al suo funerale abbiamo messo ‘L’ultimo dei mohicani’ prima di entrare in chiesa, era un guerriero…”.

Fiordaliso, gaffe al Grande Fratello 2023/ Canta “Non voglio mica la luna” con il microfono al contrario!

Fiordaliso, in lacrime a Verissimo ricordando il suo amato padre: “Ecco quando sono tornata ad amarlo…”

Proseguendo nell’intervista rilasciata a Verissimo, Fiordaliso ha avuto l’opportunità di ascoltare delle parole inedite di suo padre e dedicate a lei, non riuscendo a trattenere le lacrime dalla commozione. “Io non ho ancora elaborato del tutto il lutto di mio padre anche se sono molto serena, pensa che non sono ancora andata a casa e lì c’è la sua stanza; anche stasera gli dirò: ‘Buonanotte papà…’. Purtroppo non si può vivere per sempre, e lui se n’è andato con la sua famiglia”.

Beatrice Luzzi piange per Fiordaliso al Grande Fratello: "Senza te non ce la faccio"/ Lei: "Basta, divertiti"

Fiordaliso è poi tornata sui momenti di rottura con suo padre, quando da giovanissima rimase incinta del suo primo figlio. Purtroppo la reazione non fu positiva e la cantante dovette lasciare la sua casa per crescere da sola il primogenito: “...Mio padre non l’ho perdonato subito, c’è voluto molto tempo però quello che mi ha fatto cambiare idea è che lui è stato padre anche per mio figlio, questo me l’ha fatto amare di nuovo…”. La cantante ha poi speso della parole al miele per la sua tenera nipotina, condividendo un particolare sogno con i telespettatori di Verissimo: “Il mio sogno è portare mia nipote in giro per il mondo, le voglio far vedere cose che magari non ho visto nemmeno io, sarà la mia compagna d’avventura…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA