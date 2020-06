Fiordaliso/ “Impazzita di dolore per la morte di mia madre. Da Barbara D’Urso…”

Fiordaliso, nel faccia a faccia con Pierluigi Diaco, nell’ultima puntata settimanale di Io e Te, racconta la tragica scomparsa della madre, morta a causa del coronavirus. Una perdita importante che ha colpito l’intera famiglia della cantante che non nasconde l’immenso dolore che la acocmpagna ogni giorno. “Grazie per questo omaggio. Come tanti non sono riuscita a fare i funerali alla mia mamma. Ho versato tutte le lacrime che potevo versare. Sono impazzita di dolore perchè questa è una delle cose più brutte che sia accaduta. Forse peggio della guerra perchè i tuoi vanno via, non li sento più e non li puoi accudire. Ciò che mi ha fatto male e che non ho potuto restarle accanto. Io non sono stupida. Aveva 85 anni. Lo so che prima o poi se ne sarebbe andata. Lei era la mia bambina. Sono diventata un’adulta dopo che se ne è andata. Io sono stata una bambina fino al 19 marzo. Questa cosa mi ha spezzata in due“, racconta Fiordaliso che non nasconde la sofferenza e l’estrema tristezza che ha nel cuore.

FIORDALISO: “PER ANDARE DA BARBARA D’URSO MI SONO VIOLENTATA”

Fiordaliso racconta il suo dolore che è quello di tantissime famiglie italiane. “Io ho sempre pensato che il funerale sia per i vivi e non per i morti. La cosa che mi ha preoccupata è stato il prima. Quando se ne è andata mi sono rasserenata. Anche se mi dicono di essere forte per i miei figli, io voglio essere triste per lei. Per me lei c’è sempre. Quindi chi ha avuto un’esperienza come la mia, non si deve preoccupare di essere triste. Ne abbiamo tutti i diritti“, spiega Fiordaliso che ha deciso di raccontare il suo grandissimo dolore ai telespettatori di Raiuno. Prima di raccontarsi ai microfoni di Io e Te, Fiordaliso aveva partecipato anche a Live – Non è la D’Urso. A proposito di quella partecipazione televisiva, avvenuta poco dopo la morte della madre, dice: “Sono stata da Barbara D’Urso violentandomi perchè non ne avevo voglia. In quel momento la gente non aveva ancora capito quanto era grave questa cosa. Io non volevo andare, ma Barbara mi ha detto che dovevo farlo per far capire al pubblico quanto fosse importante restare a casa”, svela la cantante.



