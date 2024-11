FIORDALISO, TANTA VOGLIA DI TORNARE A SANREMO: “MA A NOI DEGLI ’80…”

Fiordaliso, chi è la cantautrice e personaggio televisivo ospite oggi pomeriggio del primo dei due consueti appuntamenti del weekend con “Verissimo”? Del sempre ricco cast del talk show condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin farà parte infatti la 68enne artista originaria di Piacenza e che, anche nel passato recente, era stata protagonista del rotocalco di punta delle reti Mediaset non solo per rievocare i successi di una carriera oramai lunga ma pure per aprire una finestra sul proprio privato e su quella che, parole sue, è la sua nuova “vita da nonna” e di cui diamo conto più avanti. Raccontiamo quindi chi è Fiordaliso, partendo dal suo boom nel panorama della musica italiana degli Anni Ottanta e poi scoprendo qualcosa sul suo privato (abbiamo dedicato invece un altro articolo alla sua vita sentimentale e agli ex compagni dell’artista.

Classe 1956 e per l’anagrafe Marina Fiordaliso (questo il suo nome completo), l’artista emiliana ha rappresentato per tanti anni uno degli esempi più fulgidi della musica pop nostrana con venature ‘melodiche’. Nella presentazione della puntata di “Verissimo” che sta per cominciare, Fiordaliso è “una donna dalla forte personalità” e leggendo la sua biografia non può che essere così: prima di sei figli di Auro Fiordaliso e Carla Pozzi -anche di loro parliamo in un ritratto a parte e dedicato al loro ricordo- la futura cantautrice aveva iniziato a studiare canto e pianoforte, prima di rimanere incita a soli 15 anni dell’allora fidanzato e con la nascita pochi mesi dopo del primogenito Sebastian Bianchi. Negli Anni Ottanta sono celebri le sue quattro partecipazioni al Festival di Sanremo dopo aver trionfato a Castrocaro, e poi ecco il successo con la hit del 1984 “Non voglio mica la luna” che proietta Fiordaliso nel panorama dei grandi della musica.

FIORDALISO E IL RAPPORTO COI NIPOTI: “VOGLIO GIRARE IL MONDO CON…”

Nonostante negli Anni Novanta e Duemila Fiordaliso non abbia sfornato dei brani iconici e di grande impatto nell’immaginario collettivo come quelli del precedente decennio, la sua carriera è continuata tra album e un’attività dal vivo che prosegue ancora oggi (e senza dimenticare che alcune sue hit hanno vissuto una vera e propria seconda giovinezza tra cover, e versioni remix). Più di recente, ricordiamo la partecipazione di Marina Fiordaliso al “Grande Fratello VIP” del 2023 e nel corso del quale aveva confessato il suo sogno di tornare sul palcoscenico del Teatro Ariston, dove tutto era cominciato, pur esprimendo il rammarico (come già accaduto in passato) della poca considerazione riservata alle cosiddette ‘vecchie glorie’ come lei nella manifestazione canora per eccellenza in Italia.

Tornando ai giorni nostri, e probabilmente si tratta di un argomento che verrà toccato dalla Toffanin nella sua intervista (anche perché nella precedente ospitata della cantautrice si era mostrata molto interessata al tema), Fiordaliso aveva pubblicato su Instagram uno scatto in cui parlava della sua vita da nonna, con la nascita del suo secondo nipote tenuto in braccio assieme a lei in divano. Cesare, il più piccolo di casa, è arrivato infatti lo scorso settembre e dodici anni dopo la nascita della prima nipote, Rebecca Luna, oggi dodicenne, e figlia del suo primogenito Sebastiano (il secondogenito Paolo Alberto Tonoli era nato dalla relazione della donna col papà Paolo). “Rebecca Luna è speciale, meravigliosa. Però è anche molto timida e molto riservata, non so quanti in classe sappiano che sua nonna è Fiordaliso” aveva raccontato a “Verissimo” nella precedente ospitata, ammettendo che quando la nipote avrà diciotto anni vuol girare il mondo assieme a lei e andare in “tutti quei posti che nemmeno io ho mai visto”.