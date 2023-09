Fiordaliso nella bufera: battuta razziste al Grande Fratello 2023 su Arnold?/ Il web in subbuglio

Fiordaliso e le battute su Arnold al Grande Fratello 2023

Se da una parte, il pubblico del Grande Fratello 2023 si è schierato dalla parte di Fiordaliso non apprezzando l’atteggiamento che Claudio Roma ha avuto nei suoi confronti, dall’altra, invece, ha criticato la cantante per alcune battute fatte ad Arnold. Sul web, infatti, si è scatenata una vera polemica con protagonista Fiordaliso, finita nel mirino del popolo dei social per alcune cose dette all’indirizzo del coinquilino. Dopo la battuta “Sei troppo scuro, non ti vedevo”, stando a quello che scrivono gli utenti dei social, la cantante avrebbe pronunciato altre battute all’indirizzo del giovane tiktoker.

Fiordaliso, clamorosa gaffe con Arnold al Grande Fratello 2023/ "Sei troppo scuro…"

In particolare, a scatenare la reazione del web, sarebbe stato un episodio avvenuto in un momento di festa e tranquillità in casa. Il tutto sarebbe avvenuto mentre Arnold ballava, ma cosa ha detto Fiordaliso per scatenare nuovamente la reazione del web?

La battuta di Fiordaliso su Arnold scatena la polemica

Mentre i concorrenti del Grande Fratello 2023 si trovavano in salone ballando sulle note di “Tu vuò fa l’americano“, Fiordaliso, guardando Arnold, ha detto: “Poi lui così in mezzo a noi di colore è bellissimo, mi sembra di stare in America”. “Soprattutto balla benissimo ovviamente”, ha ribattuto subito Beatrice Luzzi. Parole che non sono piaciute a diversi utenti che hanno criticato l’atteggiamento della cantante.

Claudio Roma choc contro Fiordaliso "qui non hai bisogno di niente, puoi andare a casa"/ Lite al GF 2023!

Dall’altra parte, il popolo dei social sta apprezzando l’atteggiamento di Arnold che sta mantenendo la calma e dimostrando di essere molto paziente. Di fronte alla frase di Fiordaliso, infatti, Arnold ha preferito continuare a ballare.

SEI TROPPO SCURO NON TI VEDEVO !?!?#%*^ pic.twitter.com/xHGNxhGyCg — 𝔣𝔢𝔡𝔢𝔯𝔦𝔠🩸 (@ruffi4no) September 20, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA