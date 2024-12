Fiordaliso e la vita privata: l’ex compagno sposato da adolescente

Fiordaliso nel corso della sua vita ha vissuto amori travolgenti e più o meno importanti, che hanno reso la sua sfera sentimentale decisamente movimentata. La cantante, madre di due figli, ha avuto la sua prima storia d’amore in età adolescenziale con un suo amico del periodo della scuola, di due anni più grande di lei; con lui non solo è convolata a nozze, osteggiate dal padre e motivo per il quale fu allontanata da casa, ma a 15 anni è diventata mamma del suo primo figlio, Sebastiano Bianchi.

La cantante affrontò la gravidanza presso un centro per ragazze madri, il Villaggio della Madre e del Fanciullo a Milano, dove il figlio nacque nel 1972. Il matrimonio non fu però felice e arrivò la rottura con il compagno. In seguito Fiordaliso ha intrecciato nel 1983 una relazione con il cantante e compositore Enzo Malepasso, con cui ha anche collaborato professionalmente; lui, infatti, scrisse per la cantante numerosi successi tra cui Non voglio mica la luna del 1984, composto assieme a Zucchero e al paroliere Luigi Albertelli.

Fiordaliso e la vita privata attuale, nessun compagno: “Mai stata così bene“

Tuttavia anche la relazione con Enzo Malepasso tramontò e, a seguire, Fiordaliso ha avuto una storia d’amore con Paolo Tonoli culminata con il matrimonio, dal quale è nato nel 1989 il figlio Paolo Alberto Tonoli detto “Paolino”, il secondogenito della cantante. Anche in quel caso, tuttavia, fu un amore destinato a naufragare. Dopo una movimentata e travagliata vita privata, Fiordaliso ha deciso di chiudere le porte all’amore; al suo fianco, infatti, attualmente non c’è alcun compagno.

Nel corso della sua esperienza al Grande Fratello nella precedente edizione, infatti, l’artista aveva sottolineato di sentirsi libera e leggera in questo periodo: “Sono arrivata a un punto della mia vita in cui ho deciso di stare da sola. Sono stata innamorata, ho avuto uomini, ma non sono mai stata bene come in questo periodo, senza amore“.