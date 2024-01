Fiordaliso sbotta contro Perla Vatiero al Grande Fratello 2023/ “Mai chiamata ‘boss’, che due pal*e!”

Grande Fratello 2023, Fiordaliso nomina Perla Vatiero: scoppia la polemica

Il momento delle nomination è sempre piuttosto teso al Grande Fratello 2023, l’atmosfera tagliente si percepisce ancor di più quando i concorrenti devono fare i conti con la scelta palese e senza la protezione del confessionale. I toni si sono dunque alzati anche in occasione della 32a puntata con protagoniste Perla Vatiero e Fiordaliso. La cantante ha fatto il nome della giovane, offrendo la sua personale motivazione. “Voto Perla, ma non perchè ho paura; è per dirle che deve fare qualcosa in più in Casa. Poi è una di quelle con cui parlo meno, è molto chiusa nel suo gruppo”.

Udite le parole di Fiordaliso, Perla Vatiero ha subito ribattuto sul discorso delle faccende domestiche tra l’altro già affrontato precedentemente in un confronto con Beatrice Luzzi. I toni si sono però accesi quando ci ha pensato Alfonso Signorini ad aggiungere pepe alla vicenda incalzando la cantante: “Se è vero che ho coniato per lei la definizione di ‘boss’? Io ho detto che ha un grande carisma ed è una ‘boss’ dentro. Ma questo titolo non l’ho dato io, ma loro qui…”.

Perla Vatiero infastidita dalla parola ‘boss’, Fiordaliso non ci sta: “Prendete le cose troppo sul serio!”

Sulla parola ‘boss’ Perla Vatiero si è nuovamente accesa con il supporto di Marco Maddaloni. La concorrente del Grande Fratello 2023 ha palesato il suo fastidio nell’essere definita con quel termine dato il suo significato più noto legato alla criminalità organizzata. Prima che la questione prendesse tono fin troppo seriosi, Fiordaliso si è letteralmente sfogata contro il “politically correct” dei coinquilini.

“Qui è sempre molto difficile parlare e io vorrei invitarvi a prendere questo programma un po’ più leggermente. E’ tutto molto difficile, muoversi, parlare fare un pensiero… Tutte le volte: ‘Non voglio che passi questo messaggio’. Io dico quello che penso, che due pal*e!”. Questo lo sfogo di Fiordaliso, decisamente accolto e condiviso anche da Alfonso Signorini: “Tutti sanno che quello che dice Fiordaliso non è con malizia, le cose vanno contestualizzate”.

