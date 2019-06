Fiorella Mannoia caduta sul palco al Radio Italia Live/ Video: toglie le scarpe e…

Ha deciso di togliersi le scarpe per evitare di cadere ma è servito a poco. Fiorella Mannoia è caduta durante la sua esibizione al Concerto di Radio Italia Live, al Foro Italico di Palermo. E c’è chi ne ha approfittato per riprendere il simpatico momento e postarlo online, dove ora è cliccatissimo. La cantante, al suo ingresso sul palcoscenico, ha deciso di levare le scarpe col tacco, proprio per agevolare la sua esibizione e avvicinarsi di più al pubblico presente. Però proprio questo movimento le è stato fatale: al bordo del palco, Fiorella Mannoia ha perso l’equilibrio, scivolando a terra rovinosamente. A cercare di aiutarla, lì sotto di lei, alcuni fan. La cantante ha però reagito con ironia, sorridendo della sua caduta.

Fiorella Mannoia come Gianni Morandi: cade sul palco

La caduta di Fiorella Mannoia al Concerto di Palermo di Radio Italia Live sta facendo il giro del web. Una caduta arrivata quando il suo brano, Il senso, aveva già avuto inizio. Così, rimasta a terra e seduta, inizia a cantare per poi alzarsi pian piano e tornare al centro del palcoscenico. Un incidente che a molti ha riportato alla mente uno analogo, ma più rovinoso, capitato invece a Gianni Morandi quando, nel duetto con Rovazzi “Volare”, cadde proprio dal palco, finendo di sotto. Una scena, quella che l’ha vista scivolare sul palco questa sera, che potrebbe essere commentata dalla Mannoia magari proprio nelle prossime ore.

La scivolata di Fiorella Mannoia durante il #rilive del 29 giugno 2019. pic.twitter.com/DrB4DYO2fm — lallero (@see_lallero) June 29, 2019





