Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco/ “Bonnie e Clyde”: feeling non solo sul palco…

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco: il loro amore procede a gonfie vele! La coppia, molto restia ai flash dei paparazzi, nonostante la differenza di età continua ad avere un grande feeling, come dimostrato dall’ultimo scatto della cantante postato su Instagram. “Bonnie and Clyde”, commenta, allegando una serie di emoticon che ridono, nella didascalia che accompagna la foto in cui è ritratta proprio con il compagno e musicista, noto televisivamente parlando per il suo ruolo di prof di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Sigaretta tra le labbra, stessa posa complice e cappellino in testa: Fiorella e Carlo hanno indossato per una sera i panni della celeberrima coppia di criminali, protagonisti romantici di un amore indissolubile. Proprio come il loro, che prosegue nonostante le critiche sui social legate essenzialmente alla differenza anagrafica (lui è più giovane della grande artista romana di ben 26 anni). Ma se a notare questa differenza sono gli haters, la coppia non sembra affatto curarsene, restando unita non solo nella vita privata ma anche sul palcoscenico.

FIORELLA MANNOIA E IL FIDANZATO CARLO DI FRANCESCO

La foto che ritrae Fiorella Mannoia con il fidanzato Carlo Di Francesco ha tuttavia raccolto prontamente i bei commenti delle colleghe della cantautrice romana, da Laura Pausini a Noemi. “Bellissimi”, scrive l’interprete de La Solitudine, alla quale si affiancano anche le emoticon a cuore del maestro Beppe Vessicchio. Cuori e complimenti sono giunti anche da parte dei fan della cantante, che l’attendono nelle rispettive città in occasione delle date del Personale Tour, che vede impegnata la rossa Mannoia in giro per l’Italia per tutta l’estate. Ed anche in questa occasione Carlo Di Francesco non la molla per un solo istante, in quanto lo ritroviamo alle percussioni. Oltre alla passione per la musica, la coppia ha stabilito una intimità così forte che trapela anche dagli scatti “artistici” del prof di Amici, eseguiti dalla sensibile mano della Mannoia che ha voluto dare sfogo alla sua passione per la fotografia radunando i suoi scatti più profondi in una pagina Instagram apposita dal nome “Fiorella Mannoia Photo”.

