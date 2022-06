Fiorella Mannoia duetto con Gigi D’Alessio con “L’ammore”?/ Il modo migliore per festeggiare la loro amicizia

Fiorella Mannoia ospite a Gigi D’Alessio: Uno come te–Trent’anni insieme

Fiorella Mannoia e Gigi D’Alessio sono molto amici, hanno collaborato insieme al brano “L’ammore” ma hanno cantato anche alcune cover insieme in altre occasioni. Durante il periodo di lockdown Fiorella e Gigi hanno fatto una videochiamata in diretta, lei stava a Roma mentre lui si godeva il panorama napoletano. I due sembravano molto in confidenza, lei ha rivelato che l‘ha invitata spesso a cena e che lui è un ottimo cuoco. Si sono spesso detti quanto si vogliono bene e hanno entrambi fatto apprezzamenti sulle doti artistiche dell’altro.

Fiorella è una donna molto dolce, simpatica e schietta e ciò che Gigi apprezza di lei è proprio la sua schiettezza, la sua onestà e la consapevolezza che a lei piace davvero la sua musica. Gigi infatti, durante la videochiamata le ha detto ironicamente che gli piacerebbe scrivere un pezzo in italiano per lei e lei ha replicato che ne sarebbe molto felice e che il pezzo che aveva scritto per Arisa (Potevi fare di più) le era piaciuto moltissimo. Paiono evidenti i motivi per cui Fiorella sarà una degli suoi ospiti del concerto dei 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio; probabilmente potrebbero cantare proprio il brano in cui hanno collaborato: “L’ammore”.

Chi è Fiorella Mannoia, carriera e vita privata

Fiorella Mannoia, classe 1954, è una delle cantanti più apprezzate dal pubblico italiano. Debutta negli anni ’70 e nello stesso periodo conosce Mimmo Foresi e firma un contratto discografico. Nel 1981 partecipa a Sanremo con un brano dal testo provocatorio, “Caffè nero bollente” e poi partecipa nuovamente nell’ ‘84 con “Come si cambia” e nell’ ‘87 con “Quello che le donne non dicono” vincendo il premio della critica. Conquista sei targhe Tenco e scrive dei testi meravigliosi e di alte tematiche sociali.

Vanta molte collaborazioni importanti, tra cui quella con Vasco Rossi nel brano “Sally” che contribuì a farle avere il suo primo disco di platino. Nel 2017 raggiunge il terzo posto in classifica al Festival di Sanremo con il brano “Che sia benedetta”. Nel corso della sua carriera Fiorella si è anche occupata di tematiche sociali importanti e di politica e per questo nel 2005 è stata premiata dall’ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Riguardo alla sua vita privata, Fiorella non ama molto metterla sotto i riflettori ma sappiamo che ha avuto alcune relazioni importanti tra cui quelle con Memmo Foresi e Piero Fabrizi e nel 2011 ha sposato il produttore e musicista Carlo Di Francesco.











